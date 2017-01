Alberico Lemme, la dieta / Annuncio shock: "sono il Trump Italiano, lo dicono gli ex-ciccioni!" (Domenica Live, oggi)

DIETA LEMME, IL DIETOLOGO DEI VIP A DOMENICA LIVE: "SONO IL TRUMP ABRUZZESE!" (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Promo pimpante per Domenica Live che torna sulla dieta Lemme e con in collegamento un frizzante dietologo che con i suoi cadetti inneggianti promette scoop su una fantomatica querela al sindaco di Desio. "Lemme il Trump Italiano" recitano i cartelli (anzi, per essere precisi "Trump è il Lemme americano", con ancora minor modestia) e chissà cosa ci aspetta... Alberto Lemme è diventato famoso con la sua dieta dei Vip, di cui si parlerà ancora una volta questo pomeriggio a Domenica Live, insieme a Barbara D'Urso e i suoi ospiti. Il dottor Lemme fin dai primi mesi della trasmissione ha avuto dei costanti litigi con i Vip che non condividono le sue tesi. In particolar modo risalta all'occhio la lite avuta proprio nello studio di Barbara d'Urso con l'attrice Nadia Rinaldi: a scatenare la furiosa lite sono state le parole usate dal farmacista nei confronti di persone che non sono definite magre mandando a quel paese la Rinaldi che ha reagito alzandosi in piedi, arrivando quasi alle mani con il dottor Lemme. Nonostante i continui litigi con Manuela Villa, Nadia Rinaldi e Platinette, il dottor Lemme ha fatto sapere di non voler assolutamente abbandonare le sue idee e continuare addirittura con il tour che lo vede girare nei vari teatri d'Italia per esaminare insieme ad altri dietologi e professori universitari le sue tesi. Anche quest'oggi assisteremo a litigi di questo tipo? CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DEL LITIGIO CON NADIA RINALDI

DIETA LEMME, IL DIETOLOGO DEI VIP A DOMENICA LIVE: MANUELA VILLA IRROMPE NEL SUO SHOW A TERAMO (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Alberto Lemme, il dietologo dei Vip, sarà presente questo pomeriggio nel salotto di Barbara d'Urso per la prima puntata del 2017 di Domenica Live. Il noto farmacista si è esibito in 'Io cambierò il mondo' al teatro polifunzionale di Teramo dove aveva invitato medici dietologi e alcuni professori universitari ad ascoltare le sue tesi. Proprio durante questo evento il dietologo dei Vip aveva annunciato di dimostrare il fondamento delle sue idee, che sono diventate per lui delle vere teorie scientifiche. Nel corso di questo spettacolo però c'è stato il grande colpo di scena con l'arrivo di Manuela Villa che si è presentata a sorpresa nel teatro per dissuadere tutti gli ascoltatori a non credere alle parole di Alberto Lemme. La cantante ha invitato tutti gli spettatori a lasciare il teatro di Teramo, ma i seguaci di Lemme hanno deciso di non dar retta a Manuela Villa restando ad ascoltare quanto detto dal farmacista. Questo pomeriggio a Domenica Live i due torneranno sicuramente su quanto accaduto a Teramo, visto che il dietologo dei Vip ha annunciato di non voler smettere con la sua attività nonostante le critiche.

© Riproduzione Riservata.