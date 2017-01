Antonella Fiordelisi / Spadista corteggiata da Higuain spiega la sua verità: ecco cosa è successo con il calciatore (Domenica Live, 15 gennaio 2017)

ANTONELLA FIORDELISI, LA MODELLA NELLO STUDIO DI DOMENICA LIVE PER PARLARE DI HIGUAIN: NON VOGLIO POPOLARITA' (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Gonzalo Higuain è stato coinvolto in una situazione spiacevole in cui la protagonista è Antonella Fiordelisi, nota spadista della Nazionale italiana che ha accusato l'argentino di averle chiesto delle foto osè su Instagram. Questo pomeriggio la Fiordelisi sarà ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live, dove tornerà nuovamente sull'argomento Higuain nonostante in questi ultimi giorni se ne sia parlato anche troppo durante le sue apparizioni a Firenze, per Pitti. "Io sui social sono molto presente e cerco di rispondere sempre alle domande dei miei fan. Uno di loro mi aveva chiesto se ero in contatto con qualche calciatore e ho risposto di si inserendo uno screen della mia chat con Gonzalo Higuain" le parole della Fiordelisi ai microfoni de 'Il Corriere dello Sport' qualche giorno fa. "Questa immagine è rimasta non più di venti minuti ma tanto è bastato pe farmi andare sui siti e sui giornali di mezzo mondo. Posso dire di averlo fatto con totale ingenuità, e non per avere popolarità come mi hanno accusato" conclude la spadista.

