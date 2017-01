Belen Rodriguez e Andrea Iannone / Il pilota allontana Stefano De Martino dalla show girl (Oggi, 15 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE: LA SCELTA UFFICIALE DELLA SHOWGIRL DOPO LA RICHIESTA DEL PILOTA – Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di perdere Andrea Iannone. Il pilota di motociclismo è riuscito a conquistare il cuore della showgirl argentina rimettendo a posto i cocci del suo cuore dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Belen che nei giorni scorsi ha ammesso di non accontentarsi mai, non ha alcuna intenzione di tornare indietro ed è pronta a costruirsi una vita con Andrea Iannone al punto da prendere una decisione estrema. A svelare tutto è stato Verissimo. Nei giri di valzer della trasmissione di canale 5 condotta da Silvia Toffanin, infatti, è stato dedicato spazio alla storia di Belen e Stefano. Secondo quanto si racconta nella trasmissione del sabato pomeriggio di canale 5, Belen avrebbe accettato la richiesta ufficiale di Andrea Iannone. Il pilota, infatti, geloso del ballerino napoletano, avrebbe chiesto alla showgirl argentina di prendere posizione portandola così a non seguire più Stefano De Martino sui social. Mentre la Rodriguez si gode il suo amore con Iannone, Stefano De Martino si dedica a Santiago e si diverte partecipando alle feste e concedendosi serate in discoteca con gli amici.

