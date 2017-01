C'è posta per te, Gabriel Garko e Il Volo ospiti / Tante storie emozionanti (Seconda puntata, con Maria De Filippi)

C'è posta per te, ospiti Gabriel Garko e Il Volo: tante storie emozionanti (Seconda puntata Con Maria De Filippi) - Tante storie ed emozioni contrastanti nel secondo appuntamento di C'è Posta Per Te. Il people show di Maria De Filippi, impreziosito ieri sera dalla presenza de Il Volo e da Gabriel Garko, ha dato modo a molti dei protagonisti di riabbracciarsi nuovamente. Da Rosetta e papà Luciano, al rapporto incrinato di Enza e Martina (madre e figlia), passando per la love story tra Sebastiano e Martina. Il racconto che ci ha appassionato maggiormente riguarda proprio Rosetta e Luciano, che hanno cercato con insistenza il perdono del figlio Francesco. La rottura è avvenuta in occasione del matrimonio con Jessica, celebrato in comune e non in chiesa come avrebbero desiderato i genitori; da li in avanti una serie di incomprensioni con la famiglia di lei. I toni si fanno alti durante la puntata, Francesco sembra non volerne sapere dei suoi genitori e decide di chiudere la busta. Poi il colpo di scena che cambia le carte in tavola: Maria De Filippi raggiunge Francesco dietro le quinte e lo riporta con se in studio. Il ragazzo, grazie alla complicità della moglie Jessica, torna sui suoi passi e dice apertamente di aver cambiato idea. Si apre la busta, un lungo abbraccio viene accompagnato da un bellissimo applauso del pubblico che ha sperato fin da subito nel lieto fine.

C'è posta per te, ospiti e diretta: la storia di Martina ed Enza (Con Maria De Filippi, oggi 14 gennaio 2017) - A C'è Posta per te arrivano Enza e Gateano, protagonisti di una nuova storia. Per vivere il suo rapporto con Gaetano, Enza ha mollato il suo ex compagno e la figlia Martina, che da quel giorno non l'ha mai perdonata. La donna racconta di tutte le volte che ha dato una seconda chance al suo ex marito, ma alla fine ha prevalso l'amore per Gaetano. Il compagno abbandona lo studio su richiesta di Martina all'apertura della busta. Enza comincia a parlare: "Mi manchi, sto soffrendo senza di te". Martina sbotta: "Sei scappata, sei tornata e te ne sei andata di nuovo. Mi hai illuso. Potevi risparmiarti di venire qui con lui". Poi rincara la dose: "Non riesco ad avere un rapporto con lei. Mi sono ripresa solo l'anno scorso. Hai abbandonato la tua famiglia". La madre prova a giustificarsi: "Io ti ho sempre cercato". Martina non riesce a dimenticare l'accaduto: "Non voglio avere una mamma part-time. Dopo 20 anni, ho scoperto un'altra persona. Ogni gesto ha le proprie conseguenze". La madre dice di soffrire ancora: "Anch'io non sto bene". Si chiude il secondo appuntamento con C'è Posta per te. L'ultima storia della serata riguarda Martina e sua madre Enza, che non riescono a dimenticare vecchie ruggini: "Mio padre non se lo meritava - le rimprovera la figlia Martina, in riferimento alla nuova storia d'amore che Enza ha con Gaetano - Se me lo porti pure qui, mi fai salire la rabbia. Non riesco ad avere un rapporto con te". E prosegue: "Ormai mia madre è una persona che non riconosco". Martina decide di chiudere la busta, evidentemente non se la sente di riabbracciare sua madre: "Non la sto punendo, mi sto tutelando. Io ti ho detto di seguire il tuo cuore. I ruoli si erano invertiti". La mamma resta senza parole, visibilmente dispiaciuta. Maria De Filippi tenta un'ultimissima opera di convincimento nei confronti di Martina, ma senza successo. La puntata si chiude così, Maria De Filippi consola Enza e le suggerisce di non mollare la presa.

C'è posta per te, ospiti e diretta: Gabriel Garko in aiuto di Lorenzo (Con Maria De Filippi, oggi 14 gennaio 2017) - La storia di Sebastiano e Martina sembra avere un lieto fine, nonostante i continui malintesi. "Non ho mai capito il perché di tutte quelle spese. Era un problema solo suo. Per me era la persona più importante al mondo" dice in lacrime Martina. E spiega: "Mi sono ritrovata sola a disdire tutto e a chiedere scusa alla gente mentre lui si divertiva al mare. Ho ricevuto le scuse dopo due mesi. Sono stata lapidata dalle cattiverie che sono uscite fuori e lui non mi ha mai difeso". Il ragazzo chiede perdono e giura di essere cambiato: "La colpa è tutta mia". Martina ha qualche dubbio: "E' difficile ricominciare. Posso ricominciare a frequentarlo ma alle mie condizioni". La busta finalmente si apre, il pubblico lascia partire un applauso. Poco dopo tocca alla presentazione di Gabriel Garko. L'attore, approdato in studio dolorante al ginocchio, aiuterà Lorenzo per una sorpresa a sua moglie e a sua cognata che hanno perso i genitori da poco tempo. Valentina e Giulia accettano l'invito di Lorenzo a C'è Posta per te. Si apre la prima busta, si vede una simpatica bambina che mostra delle fotografie di Valentina e Giulia da piccole. Ecco la seconda busta, finalmente Lorenzo comincia a parlare: "Vi regalo un momento di gioia dopo due anni di inferno". A quel punto la conduttrice dello show, Maria De Filippi, legge una lettera in cui ci sono tutti i ricordi di Sebastiano e Valentina. Lorenzo nella sua lettera parla anche dei genitori di Valentina e Giulia, elogiandoli sotto ogni punto di vista: "Ho preso tutti i loro valori". La lettera di Lorenzo continua e il pubblico si emoziona: Vi amo tantissimo, vivo per voi e vi proteggerò sempre. Vi giuro fedeltà eterna". E' il momento di Gabriel Garko, che sembra suggerire alle ragazze di aprire la busta. I tre ragazzi ricevono in regalo una carta di credito e Lorenzo viene nominato "capofamiglia".

C'è posta per te, ospiti e diretta: la storia di Sebastiano e Martina (Con Maria De Filippi, oggi 14 gennaio 2017) - A C'è Posta per te tocca a Sebastiano, nuovo protagonista del people show condotto da Maria De Filippi. Si parla di un matriomonio mai concretizzato con la sua ragazza di nome Martina. Tutto era progettato nei minimi dettagli, poi l'unione è saltata per una questione economica. Martina appartiene ad una famiglia benestante, mentre Sebastiano proviene da una realtà diversa. Sebastiano ha preso in prestito trenta mila euro dal padre di Martina, scipuandoli in regali costosi e non richiesti. Una volta finiti i soldi, Sebastiano pensava di poterli recuperare ma si sbagliava. Così ha confessato tutto al suocero e alla futura moglie. Il matrimonio chiaramente è stato cancellato, il padre di Martina ha pagato tutti i debiti, Sebastiano si è sentito umiliato ed è sparito per alcuni mesi. "Anni di menzogne sono gravi - dice lei - anche dopo l'annullamento del matrimonio, ha detto bugie, dicendo che io non accettavo la sua condizione economica. Io avevo cambiato vita per lui. Nei due mesi dopo l'annullamento, è sparito e io stavo male".

C'è posta per te, ospiti e diretta: Rosetta e Luciano provano a chiarire con il figlio Francesco (Con Maria De Filippi, oggi 14 gennaio 2017) - A C'è Posta per te si vivono attimi vibranti, con la storia intricata di Rosetta, Luciano e il figlio Francesco. I due genitori invitano nello studio di Maria De Filippi il ragazzo, con sua moglie Jessica. La conduttrice racconta la rabbia di Rosetta, quando Francesco le ha comunicato l'intenzione di sposare Jessica in comune e non in chiesa. Rosetta ha avuto un confronto molto acceso con la consuocera, da quel punto in avanti il figlio non ha più voluto nè vederla nè incontrarla. Assistiamo alla consegna della posta. Francesco e Jessica si presentano in studio, mentre Rosalba ha preferito declinare. Si apre la busta di C'è Posta per te, Rosetta e Luciano scoppiano in lacrime. Rosetta comincia a parlare: "La mia casa è vuota senza voi due". Luciano: "Vi prego smettiamola con questa guerra". Il figlio reagisce duramente: "Mia madre ha mancato molte volte di rispetto. Mi ha fatto trovare la mia ex a casa davanti a me e a Jessica. Hai sempre voluto comandare". A C'è Posta per te si prosegue con l'intricata storia di due genitori e un figlio, ormai lontani da anni per alcune gravi incomprensioni sul matrimonio con Jessica. "Rosetta non ha tatto e non fa parlare le persone" accusa la compagna di Francesco. "Mia madre mi sta mettendo contro anche mio padre" sbotta il figlio. Volano parole grosse negli studi di Canale 5, con il padre Luciano che alza la voce: "Francesco sei una marionetta, se non vuoi vedere tua madre, non vedi neanche me!". Il dibattito prosegue spedito, con il pubblico che fischia e applaude a seconda delle situazioni: "Mia madre non racconta la verità. Mi ha fatto un torto". Rosetta: "Mio figlio deve capire il mio carattere". Jessica accusa Rosetta di non essersi comportata bene al funerale del padre, poi decide di abbandonare lo studio. E' il momento che Francesco decida il da farsi, ma le incomprensioni coi genitori sono troppe. Decide di non aprire la busta, poi dopo alcuni minuti il colpo di scena: il figlio cambia idea e torna in studio per riabbracciare mamma e papà.

C'è posta per te, ospiti e diretta: Il Volo assiste alla prima storia (Con Maria De Filippi, oggi 14 gennaio 2017) - E' cominciata una nuova puntata di C'è Posta per te, con Maria De Filippi che fa il suo ingresso in studio e presenta i ragazzi de Il Volo con una bella clip. I primi ospiti di questa sera, dunque, sono Ginoble, Barone e Boschetto. I tre talenti assistono da vicino alla prima storia di questo secondo appuntamento con C'è Posta per te. Si tratta di sei fratelli e del loro padre morto a causa di una brutta malattia. I figli avevano promesso al padre di continuare a far sorridere la mamma, nonostante tutto, ma la donna ormai ha perso il sorriso e vive una sorta di lutto perenne. La signora Pina accetta l'invito di Maria De Filippi ed entra in studio per scoprire chi si nasconde dietro la busta. Maria De Filippi intanto le legge una bellissima lettera scritta dai sei figli: "Hai perso la tua voglia di vivere e non ci hai insegnato questo. Faremo di tutto per tirare fuori quel sorriso". Poi interviene l'unico figlio maschio, di nome Enzo, che le chiede di ballare. La sesta figlia di Pina fa il suo ingresso in studio: "Torna a sorridere per noi ma anche per i tuoi nipoti". Maria De Filippi prepara la sorpresa della serata e mostra alla sua ospite le foto de Il Volo da bambini. Ignazio, Gianluca e Piero attraversano lo studio acclamati dal pubblico di C'è Posta per Te e abbracciano la signora: "Ci riconosciamo nell'amore che i suoi figli hanno per lei". Pina è emozionata, apre la busta e si lascia andare ad un abbraccio commuovente con i suoi figli. Parte l'esibizione musicale de Il Volo, che alla fine decide di invitare tutta la famiglia al prossimo concerto di Roma: "Siamo lieti di invitarvi al concerto che terremo nella Capitale. Vi aspettiamo". La storia successiva di Rossella e Luciano. Il figlio Francesco e sua moglie Jessica non vogliono più avere alcun tipo di contatto con loro, vedremo se il savoire faire di Maria De Filippi e un contesto importante come quello di C'è Posta per te riusciranno a cambiare le cose.

C'è posta per te, seconda puntata: diretta, Il Volo si commuove ma il pubblico li critica (oggi, 14 gennaio 2017) - Il trio de Il Volo, i tre ragazzi che seguono le orme dei tre tenori, sarà ospite stasera a C'è posta per te, la trasmissione regina di audience condotta dalla bravissima Maria De Filippi. Qual è la storia che ha commosso Il Volo? Da un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di C'è posta per te si vedono i tre ragazzi tenere la mano di una signora - chiamata nel salotto di Maria De Filippi dalla figlia - che ha perso il marito da quattro anni. Il Volo ha sentito questa storia con grande emozione, e ha voluto sollecitare il pubblico di C'è posta per te - tramite questo breve estratto video - a passare più tempo possibile con i propri cari prima che sia troppo tardi. Nonostante il bellissimo messaggio, il pubblico ha continuato a criticare i ragazzi per la storia del loro rifiuto di partecipare al concerto d'inaugurazione della presidenza di Donald Trump, il neo eletto alla Casa Bianca negli Stati Uniti d'America. Insomma, la polemica alimentata da Vittorio Sgarbi non si placa, nemmeno in questi momenti. Clicca qui per vedere il video de Il Volo.

C'è posta per te, seconda puntata: diretta, quali storie ascolteremo? (Oggi, 14 gennaio 2017) - Maria De Filippi è tornata anche alla guida di C'è posta per te: la regina del piccolo schermo ha dato il via alla nuova edizione dell'amatissimo people show - che, insieme ad Amici e Uomini e Donne, non smette di rimanere sulla cresta dell'onda - la settimana scorsa, come sempre con un successo ineguagliabile. La conduttrice, con la prima puntata di C'è posta per del 7 gennaio scorso, è riuscita ad aggiudicarsi la serata in termini di audience, portando a casa dei numeri davvero notevoli: lo share raggiunto è stato del 24.9%, con 5 milioni e 440mila spettatori al seguito. Maria De Filippi è pronta a tornare in scena anche questo weekend, oggi sabato 14 gennaio 2017, con la seconda puntata in programma di C'è posta per te: nuovi volti e nuove storie saranno pronte a fare capolino nello studio guidato dalla presentatrice, una madre che cerca il perdono, o una figlio che vorrebbe la verità. Dopo l'inizio carico di emozioni, i telespettatori non possono dubitare che anche il prime time di oggi sarà ricco di confronti interessanti e commoventi. Chi farà capolino davanti alla busta di C'è posta per te? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 in prima time per scoprirlo.

© Riproduzione Riservata.