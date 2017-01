CADUTA LIBERA/ Oggi, domenica 15 gennaio 2017, non va in onda: ecco perché

CADUTA LIBERA, OGGI NON VA IN ONDA (domenica 15 gennaio 2017) - Il pubblico di Canale 5 deve prepararsi a salutare Gerry Scotti, almeno alla guida di Caduta Libera: oggi, domenica 15 gennaio 2017, non andrà infatti in onda una nuova puntata del tanto amato game show che vede protagoniste le botole. L’edizione si è conclusa ieri, sabato 14 gennaio 2017, con una puntata davvero speciale che ha visto in scena i campionissimi delle prime tre stagione di Caduta Libera, tra cui anche Claudio Annoni, Edoardo Riva, Riccardo Ursini, Benedetto Arru e Chiara Pergamo. La trasmissione guidata da Gerry Scotti, prodotta da Endemol Shine Italy, si è dimostrata spesso leader degli ascolti, con uno share medio del 21%. Alcuni puntante record hanno coinvolto addirittura 4 milioni e mezzo di telespettatori. Al posto di Caduta Libera, stasera prenderà il via una nuova edizione di un altro game show molto amato dal pubblico di Canale 5, Avanti un altro. Alla guida Paolo Bonolis, affiancato dal maestro Luca Laurenti.

