CAVALLI DI BATTAGLIA/ Gigi Proietti, la replica e il riassunto della prima puntata dello spettacolo, 14 gennaio 2017: come vederla in video streaming

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: REPLICA E VIDEO STREAMING, SU RAI 1 LO SPETTACOLO DELL'ATTORE (PUNTATA 14 GENNAIO 2017) - Gigi Proietti sul piccolo schermo di Rai 1: a partire da quella di ieri - sabato 14 gennaio 2017 - sono in programma tre serate in compagnia con Cavalli di battaglia, uno degli ultimi spettacoli teatrali di maggior successo dell'attore, che segna così anche il suo ritorno in televisione. Il repertorio mimico, comico, drammaturgico, popolare, poetico e umano di Proietti è il protagonista assoluto, anche se l'attore è stato raggiunto in scena da illustri ospiti (pronti a lanciarsi all'attacco, appunto, ognuno con il proprio 'cavallo di battaglia') ed è stato allo stesso tempo accompagnato da un'orchestra e da un corpo di ballo. Cavalli di battaglia è in scena dal Teatro Verve di Montecatini (Pistoia). Tra gli ospiti presenti nella serata si sono alternati Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Marco Marzocca e il premio Oscar Nicola Piovani.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: RIASSUNTO PRIMA PUNTATA 14 GENNAIO 2017 - Cavalli di battaglia è il titolo del nuovo programma del sabato sera di Rai 1, che andrà in onda per tre sabati consecutivi e la cui prima puntata è andata in onda ieri, sabato 14 gennaio 2017. Il titolo allude al gergo teatrale e del mondo dello spettacolo in generale, dove per "cavallo di battaglia" di un artista si intendono le sue interpretazioni più famose e riuscite. Il protagonista dello spettacolo è Gigi Proietti, che di cavalli di battaglia nella sua lunga carriera (50 anni di teatro) ne ha collezionati moltissimi. Infatti, Proietti compare in scena con un grosso baule e, aiutato dal suo assistente interpretato da Marco Marzocca che veste i panni di un badante filippino, l'amatissimo attore comico si trasforma in un lampo in alcuni dei suoi personaggi più riusciti. In esordio di serata, ad esempio, si esibisce con Pietro Ammicca, che si esprime con divertenti mimi che il pubblico spesso indovina ancora prima che Proietti abbia modo di farlo. Oltre ai siparietti da "one man show", nel corso della serata si avvicendano tantissimi ospiti, tutti legati da saldi vincoli di amicizia con Gigi Proietti, tanto che per alcuni di loro è davvero un'eccezione comparire nuovamente in televisione. Il momento clou della serata è sicuramente il ritorno di Corrado Guzzanti, assente dalla Rai ormai da molti anni. Insieme a Serena Dandini, anche lei presente tra il pubblico in sala del teatro di Montecatini, Guzzanti si è presentato nelle vesti del profeta Quelo, dando risposte strampalate ai grandi quesiti esistenziali della vita. Ma subito dopo anche Guzzanti ha fatto una carrellata dei suoi cavalli di battaglia, vestendo i panni dello studente Lorenzo, ancora alle prese con i tentativo di conseguire il diploma di maturità, e del poeta Brunello Robertetti. Oltre a Guzzanti, sul placo si sono avvicendati: Claudia Gerini, che con Proietti ha recitato il ruolo che fu di Monica Vitti, quello di Tosca; Teo Teocoli che ha cantato canzoni popolari dialettali reinterpretandole a modo proprio; Claudio Baglioni che ha infiammato la platea con le sue canzoni più note; Nicola Piovani, celebre compositore vincitore del premio Oscar con La vita è bella, chiaramente molto emozionato e felice di essere al fianco di un vecchio amico quale è Proietti. Una piacevole scoperta della serata è stata la presenza di Carlotta, figlia di Gigi Proietti, che ha cantato il tema portante de La vita è bella e si è poi esibita sul palco con il padre in una divertente rivisitazione de La signora delle Camelie, che ha chiuso la serata. Non sono mancati inoltre numerosi spettacoli di cabaret puro, con il corpo di ballo che ha interpretato coreografie elaborate sulle canzoni più celebri cantate di Gigi Proietti. A contribuire alla buona riuscita dei balletti c'erano un'orchestra preparatissima e una scenografia molto ben costruita, capace di cambiare rapidamente in base a quello che accadeva sul palco. Non è stato raro vedere i membri dell'orchestra in preda alle risate davanti alle irresistibili gag di Proietti e dei suoi ospiti.

Replica Cavalli di Battaglia, Gigi Proietti: come rivedere la puntata in video streaming sul web - È possibile vedere o rivedere la prima puntata di Cavalli di battaglia di Gigi Proietti, trasmessa ieri sera 14 gennaio 2017 su Rai 1, grazie al servizio offerto da RaiPlay, cliccando qui.

