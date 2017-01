CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni terza puntata 15 gennaio 2017: Suor Angela aiuta Gabriele, Nico e Monica sempre più vicini?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017: UN'ALTRA ME - Terzo appuntamento con la fiction di successo Che Dio ci aiuti, che vede al centro Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela e che torna in onda oggi - domenica 15 gennaio 2017 - con una nuova puntata della quarta stagione. Continuano le vicende che vedono al centro Azzurra, ma anche Monica, Valentina ed Emma, le nuove ragazze entrare nei pensieri e nel cuore della religiosa a Fabriano. Il primo episodio in programma per il prime time si intitola "Un'altra me" (sarà poi seguito da "Sangue del mio sangue"). Suor Angela sarà alle prese con Claudia, una giovane donna che chiaramente nasconde qualcosa: oltre ad occuparsi di lei, Suor Angela cercherà anche di supportare Gabriele nella sua ricerca all'interno del Convento, per scoprire chi è il responsabile (o la responsabile) del torto che ha subito. Anche il Dottor. Mattei, dunque, si sta pian piano amalgamando nella trama di Che Dio ci aiuti. Monica e Nico diventano amici e lui le fa conoscere il mondo delle App di incontri, mentre Azzurra porta Emma a fare shopping. Proprio questa loro vicinanza, però, porterà a galla alcuni ricordi molto dolorosi, ma per chi?

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017: SANGUE DEL MIO SANGUE - Il secondo episodio di Che Dio ci aiuti 4 in programma oggi, domenica 15 gennaio 2017, prende il titolo di "Sangue del mio sangue". Le anticipazioni rivelano che Monica andrà completamente nel panico: la giovane figlia di Valerio ha infatti ricevuto l'invito al matrimonio di una suoi ex, ma si rende conto che non ha nessuno da portare come accompagnatore, e non può certo presentarsi sola. Dal momento che si tratta proprio delle nozze di un ex: riuscirà a risolvere la situazione? Nel frattempo, Suor Angela aiuterà Bruno, il papà di un bambino che soffre di leucemia e che è in attesa di un midollo compatibile per poter affrontare il trapianto. Valentina avrà occasione di rimanere un po' affianco al piccolo, riscoprendo un lato del suo carattere che non credeva di avere. Che cosa capirà il personaggio interpretato da Arianna Montefiori?

CHE DIO CI AIUTI 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - In attesa di scoprire che cosa succederà in prime time più tardi a Che Dio ci aiuti 4, diamo uno sguardo a dove siamo arrivati lo scorso giovedì. Il convento è sempre più vivo e pieno di problemi a cui la povera suor Angela (Elena Sofia Ricci) deve far fronte ogni giorno. Il primo episodio si apre con due new entry della fiction di Rai 1, Monica (Diana del Bufalo) specializzanda in chirurgia nonché nipote di suor Angela che dopo un matrimonio lampo ha chiesto a sua zia di stare per un po' di tempo in convento, e Nico (Gianmarco Saurino) un avvocato molto avvenente che in cambio di un alloggio nel convento deve fornire assistenza legale gratis. Ma non è finita qui: suor Angela ha infatti accolto anche Valentina (Arianna Montefiori), una ragazza bella e spigliata che ama guadagnare soldi facili e che ora è costretta a lavorare nel bar del convento in seguito ad un accordo fatto con le suore. Non mancano come sempre Azzurra (Francesca Chillemi) e la quindicenne Emma che tentano in tutti i modi di avere un rapporto più sereno anche se è difficile vista la differenza di età e di modi di vedere la vita. Finalmente in convento è arrivata una buona notizia, Leone Gagliardi potrà essere sottoposto al trapianto di cuore e ad effettuare l'operazione sarà un giovane cardiochirurgo, il dottor Gabriele Mattei, una sorta di prodigio con il passato un po' burrascoso. Si scoprirà infatti che Gabriele è il figlio illegittimo di Leone, nato da una relazione extra coniugale di quest'ultimo con una sua dipendente. Gabriele cercherà in tutti i modi di vendicarsi di quel padre che lo ha abbandonato e preferirà effettuare l'operazione ad un suo amico piuttosto che a suo padre. Suor Angela capisce che sta avvenendo un'ingiustizia e grazie anche alle competenze di Nico fa sì che Leone possa sottoporsi all'intervento, ma venuto a conoscenza anche lui della verità decide di rinunciare fingendo di essere ubriaco. Nonostante il momento di arrabbiatura e di delusione, Gabriele decide di dare una seconda possibilità al suo vero padre e costruire insieme a lui quel rapporto che non hanno mai avuto. Intanto Azzurra e Emma passano sempre più tempo insieme per via della preparazione di un esame universitario, infatti Emma, in cambio di capelli sempre perfetti, ha deciso di aiutare Azzurra nella preparazione dell'esame di pedagogia ed il tempo passato insieme le aiuterà ad apprezzare i loro rispettivi caratteri. Il secondo episodio vede come protagonista la giovane Isa, una studentessa minorenne fidanzata con un ragazzo più grande di lei che l'ha fatta entrare in un brutto giro fatto di sesso, droga e alcol. Si dà il caso che il suo fidanzato sia il figlio del capo dipartimento dove lavora come docente la madre di Isa, per questo motivo la giovane ha deciso di non dire nulla a sua madre per non mettere a rischio il suo lavoro. Nel frattempo, dopo essere finita in coma etilico, Suor Angela decide di far stare Isa in convento in camera con Emma per aiutarla a passare questo brutto periodo in cui non si sente capita da nessuno e vorrebbe quasi farla finita, per non essere più un peso per sua madre. Quest'ultima grazie all'intervento di suor Angela capisce che sua figlia è stata vittima della violenza psicologica e fisica di un ragazzo e decide, mettendo da parte il lavoro, di schierarsi dalla sua parte e denunciare alla polizia quanto accaduto. Intanto tra Monica e Nico, tra uno scherzo e l'altro, comincia ad instaurarsi un bel rapporto di sana amicizia, decidono così di mettere da parte i rancori di dieci anni fa per ricominciare tutto da capo. La puntata si chiude con una bella novità, anche Gabriele entrerà a far parte di questa grande e pazza famiglia composta soprattutto da donne sull'orlo di una crisi di nervi.

