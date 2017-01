CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e anticipazioni puntata 15 gennaio 2017: Roberto Bolle, Nek e Giovanni Floris

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 GENNAIO 2017 - Dopo il successo della settimana scorsa, che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo in seguito alla pausa di Natale, Fabio Fazio è pronto a tornare alla guida del suo varietà - Che tempo che fa - anche stasera, domenica 15 gennaio 2017. Al suo fianco, come sempre, non mancheranno la verve e la frizzante simpatia di Luciana Littizzetto e la dolcezza di Filippa Lagerback, oltre che una folta schiera di ospiti. Si partirà lasciando spazio alla musica: il conduttore annuncerà infatti il nome di Nek, al secolo Filippi Neviani, classificatosi secondo durante la kermesse sanremese dell'anno scorso e pronto a partire, il prossimo 29 aprile, con le date del suo Unici in Tour, che farà prima tappa a Bologna. Nek, dopo la conclusione di Che tempo che fa, rimarrà in studio e accompagnerà il pubblico anche durante il prime time insieme alle personalità attese per Che fuori tempo che fa. Fabio Fazio, più tardi, accoglierà anche l'amatissimo ballerino Roberto Bolle (di recente sul piccolo schermo di Rai 1 nello speciale MinaCelentano): lo scorso 20 dicembre 2016 Bolle ha inaugurato la stagione della danza al Teatro alla Scala di Milano al fianco dell'incredibile talento di Misty Copeland, anche lei pronta ad intervenire nello studio del conduttore. Per concludere, non mancheranno il presentatore Giovanni Floris, ex volto di Ballarò e attualmente alla guida del talk show di La7, DiMartedì; e Alberto Mantovani, medico, immunologo e scienziato italiano.

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 GENNAIO 2017 - Subito dopo la conclusione di Che tempo che fa, sul piccolo schermo di Rai 3 prenderà il via Che fuori tempo che fa: Fabio Fazio sarà allora affiancato da alcune presenze fisse dell'edizione, quali Fabio Volo, Nino Frassica, Luciana Littizzetto, Gigi Marzullo e, ultimamente, anche Vincenzo Salemme e Orietta Berti (già ospiti durante gli ultimi appuntamenti con il programma). Il conduttore annuncerà poi la presenza degli attori Edoardo Leo e Greta Scarano, che insieme hanno partecipato alla pellicola "Smetto quando voglio - MasterClass", in uscita il prossimo 2 febbraio 2017 e diretta dal regista Sydney Sibilia (è il sequel di "Smetti quando voglio", rilasciato invece nel 2014). In studio ci saranno anche Nek e Irene Grandi, che ha di recente festeggiato il capodanno a Torino insieme ai suoi fans; senza dimentica il nome di Roberto Giacobbo, conduttore e divulgatore scientifico alla guida di Voyager - Ai confini della conoscenza. Per concludere, Fabio Fazio ha invitato anche gli schermidori Enrico e Daniele Garozzo, i due fratelli che hanno fatto scintille alle ultime Olimpiadi di Rio 2016.

