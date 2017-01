CLAUDIO BAGLIONI / Protagonista in "Cavalli di Battaglia" di Gigi Proietti, il pubblico impazzisce sul web (oggi, 15 gennaio 2017)

CLAUDIO BAGLIONI, IL CANTANTE ROMANO PROTAGONISTA DI ''CAVALLI DI BATTAGLIA'' DI GIGI PROIETTI: IL PUBBLICO IMPAZZISCE PER LUI SUI SOCIAL (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Claudio Baglioni ieri sera è stato protagonista assoluto della nuova trasmissione di Rai Uno ''Cavalli di Battaglia'' condotta da Gigi Proietti. Il teatro Verdi di Montecatini Terme in provincia di Pistoia si è illuminato per il cantante romano che ha fatto un ingresso molto importante entrando mentre l'orchestra presente intonava uno dei suoi pezzi più famosi e cioè ''Strada facendo'' del 1981 canzone che è stata poi reinterpretata anche da altri artisti importantissimi come Laura Pausini e Gianni Morandi. Gigi Proietti si è messo in gioco cantando insieme a Claudio Baglioni e riuscendo a fare con lui un duetto che ha colpito davvero il pubblico. Questo infatti si è scatenato sui social network con tantissimi commenti positivi, andiamo a leggerne alcuni: "Per quelli della mia generazione è il massimo, è un poeta vero Claudio", "Ti prego Claudio Baglioni mi vuoi sposare?", "Passano gli anni ma Claudio Baglioni non fa che migliorare anno dopo anno", "Quando canta penso sempre che sia troppo poco e che lo vorrei ascoltare per ore",

clicca qui per tutti i tweet del pubblico su Claudio Baglioni.

CLAUDIO BAGLIONI, IL CANTANTE ROMANO PROTAGONISTA DI ''CAVALLI DI BATTAGLIA'' DI GIGI PROIETTI: A MAZARA DEL VALLO OMAGGIO DELLA VOCALIST SERENA BAGOZZI (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Claudio Baglioni non è stato protagonista solo su Rai Uno durante il programma ''Cavalli di Battaglia'' di Gigi Proietti nella serata di ieri sera. Infatti a Mazara del Vallo in provincia di Trapani c'è stato un omaggio nei suoi confronti realizzato dalla sua vocalist storica Serena Bagozzi. Questa è stata accompagnata durante l'esibizione da Maurizio Piccardi alla chitarra, Fabio Crescente al basso e Gianfelice Martini alle percussioni. Inoltre all'auditorium ''Mario Caruso'' era presente la special guest Maurio Carpi. Bisogna sottolineare che la splendida cornice dell'auditorium è dedicata al politico Mario Caruso nato proprio a Mazara del Vallo e deputato della Repubblica italiana grazie ad Alleanza Nazionale. Il comune ha deciso di dedicargli il centro interculturare in questione appena lo scorso anno con una inaugurazione da parte di Nicola Cristaldi il sindaco. Inoltre c'è stata anche una degustazione di vini e dolci tipici del territorio dopo il concerto. Un evento che ha portato tante persone ad assistere al concerto e non solo dalla Sicilia perchè i fan di Claudio Baglioni in Italia sono davvero tantissimi.

br/>© Riproduzione Riservata.