CRISTEL CARRISI & DAVOR LUKSIC, LA FIGLIA DI AL BANO DOPO IL MATRIMONIO: FOTO E ANEDDOTI DA BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 15 GENNAIO 2017) - Cristel Carrisi e Davor Luksic saranno oggi a Domenica Live: la figlia di Al Bano Carrisi parlerà nello studio di Barbara d'Urso della sua vita dopo il matrimonio. Oggi, 15 gennaio, Cristel condividerà foto, filmati e aneddoti per raccontare il giorno importante della sua vita, ma ovviamente parlerà anche del padre, che ha fatto preoccupare tutti nelle scorse settimane: Al Bano ha avuto, infatti, due infarti e per questo è stato operato al cuore. Cristel Carrisi, dunque, a Domenica Live parlerà anche delle condizioni del cantante pugliese e del loro rapporto in compagnia della sua dolce metà, il marito Davor Luskic. L'uomo che ha sposato la terzogenita di Al Bano e Romina ha origini cileno-croate ed è il secondo imprenditore più ricco di Croazia. La sua famiglia vanta un patrimonio di 16 miliardi e Davor Luksic gestisce il gruppo, che comprende resort e alberghi di lusso. Cristel lo ha conosciuto nel 2012 a New York grazie alla migliore amica Carolina, che glielo ha presentato. Poi è nata la storia, vissuta a distanza, come ha raccontato Cristel a Oggi . È ancora così anche dopo il matrimonio? Lo scopriremo a Domenica Live.

CRISTEL CARRISI & DAVOR LUKSIC, LA FIGLIA DI AL BANO DOPO IL MATRIMONIO: IL CANTANTE SI PREPARA A DIVENTARE NONNO (DOMENICA LIVE, OGGI 15 GENNAIO 2017) - Del matrimonio di Cristel Carrisi con Davor Luksic ha parlato Al Bano, che lo ha definito il momento più bello, emozionante e indimenticabile dell'anno passato. «è stato veramente eclatante, perché mi ha riempito il cuore di gioia» ha dichiarato il cantante di Cellino San Marco ai microfoni del settimanale Donna al Top. Ora sua figlia Cristel potrebbe regalargli un altro momento emozionante: Al Bano Carrisi si sta, infatti, preparando a diventare nonno: «La nascita dei figli dovrebbe essere la conseguenza naturale di un matrimonio, quindi attendo i tempi giusti rispettando i disegni superiori e preparandomi ad affrontarli al meglio» ha aggiunto il cantautore pugliese, pronto a tornare al Festival di Sanremo. L'ex marito di Romina Power, infatti, si esibirà sul palco del Teatro Ariston. Non sono mancati momenti delicati per Al Bano, che ha subito un'operazione al cuore per i due infarti avuto durante le prove del concerto di Natale a Roma. I suoi figli, Cristel compresa, gli hanno dato la forza per reagire e tornare più forte di prima.

