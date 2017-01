Cavalli di battaglia, Gigi Proietti / Ospiti e news: da Claudio Baglioni a Corrado Guzzanti, con la figlia Carlotta festeggiamo i 50 di carriera!

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI PRIMA SERATA: CLAUDIO BAGLIONI, CORRADO GUZZANTI E LA FIGLIA CARLOTTA, SHOW PIACEVOLE E BEN CONDOTTO - Ieri sera è andato in onda sul piccolo schermo di Rai 1 "Cavalli di battaglia", show che Gigi Proietti ha scritto e condotto per festeggiare i suoi 50 anni di carriera appeni compiuti. Questo show si divide in tre parti, che la Rai ha deciso di mandare in onda per tre sabati consecutivi! Gigi Proietti si è esibito con i suoi personaggi più celebri, tra cui Pietro Ammicca e Toto. Oltre ai cavalli di battaglia dell'attore protagonista di questa serata, vi sono stati i cavalli di battaglia di tutti gli ospiti. Claudia Gerini ha interpretato "Personalità" di Caterina Valente, oltre che aver portato sul palco il personaggio di Tosca. Vi è stato poi Claudio Baglioni con i suoi più grandi successi, Corrado Guzzanti con il Messia e il personaggio del poeta analfabeta, Francesco Cicchella con la sua imitazione di Massimo Ranieri, Alessandro Siani con le sue battute più famose ed utilizzate e molti altri! La serata è stata di certo piacevole e ben condotta, grazie a questo eccezionale artista che il pubblico ha dimostrato anche questa sera di amare molto! Vedremo cosa ci serbano le altre due serate in programma!

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, IL VARIETA' - Ci si inoltra verso la fine di "Cavalli di battaglia", spettacolo che Gigi Proietti ha messo in piedi per festeggiare i suoi 50 anni di carriera nel teatro! Dopo l'esibizione di Francesco Cicchella nei panni di Massimo Ranieri, l'attore racconta di come funzionava il cinema nel dopoguerra: si pagavano poche lire per assistere al film e ad uno spettacolo di varietà. Dato che ai tempi la fame era molta, Gigi racconta che si faceva di tutto per poter tirare su qualche soldo. A dimostrazione di questo Gigi fa finta di essere costretto a sostituire un attore in uno spettacolo di teatro: l'amico che glielo propone gli suggerisce tutte le battute ma lui le sente in modo scorretto e le pronuncia così! L'attrice che è in scena con lui è sua figlia Carlotta, che oltre dunque a cantare molto bene è molto capace anche nella recitazione! Si conclude così questa prima serata di e con Gigi Proietti, che ci dà appuntamento al prossimo sabato con la seconda parte!

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, FRANCESCO CICCHELLA NEI PANNI DI MASSIMO RANIERI - Marco Marzocca ritorna sul palco di "Cavalli di battaglia" per interpretare il suo personaggio più amato e famoso: l'uomo delle pulizie Ariel! Gigi Proietti cambia di nuovo atmosfera parlando del suo amico letterato Roberto Lerici, il quale scrisse per lui una poesia: "Questo amore", che ora l'attore recita con la sua solita serietà e bravura. Dopo questa interpretazione Gigi scende tra il pubblico e si siede affianco al suo caro amico Rodolfo Maganà. L'uomo viene invitato da Proietti a portare il scena il suo cavallo di battaglia, cioè un tema che racconta del suo rapporto con la scuola. Ora è il turno di Massimo Ranieri, cioè di Francesco Cicchella nei panni del grande cantante. Il comico lo imita ovviamente esagerando il tratto più comune di tutte le performance di Ranieri: l'atleticità. Cicchella così nel corso della canzone fa diverse flessioni e addominali per ironizzare sulle mosse dell'artista. Egli prosegue la sua imitazione cercando prendere in giro il cantante, solito vantarsi molto delle sue esperienza passate!

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, TORNA TEO TEOCOLI NEI SUOI PANNI - Sul palco di "Cavalli di battaglia" Carlotta Proietti, la figlia di Gigi, interpreta "Beautiful that way", canzone scritta per il film "La vita è bella". Finita la sua performance Gigi ringrazia ovviamente la figlia, ma in modo particolare Nicola Piovani, cioè il maestro che ha composto questa meravigliosa canzone! L'artista, dopo aver ringraziato Carlotta e Gigi, viene chiamato sul palco per accompagnare con il pianoforte una performance di padre e figlia. A questo punto torna sul palco Teo Teocoli, questa volta nei suoi stessi panni, non più in quella di Felice Caccamo. Egli afferma che anche il nord ha delle canzoni molto belle, anche se sono rimasti pochi veri milanesi che le cantano in dialetto, in modo particolare ci si riferisce a Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. Teocoli rende omaggio a Milano interpretando "O mia bela Madunina" e "El purtava i scarp del tenis". Si continua facendo un'omaggio a tutta la musica italiana, come quella napoletana e romana.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, IL MERENGUE - "Cavalli di battaglia" prosegue sul piccolo schermo di Rai 1 con i più famosi personaggi di Corrado Guzzanti. Assieme a lui vi è anche Serena Dandini, che incalza Guzzanti ad interpretare Lorenzo Robertetti: esso è un poeta fittizio inventato dal comico. Si prosegue sul palco del teatro Verdi di Montecatino Terme con un altro cavallo di battaglia di Gigi Proietti: un uomo che risponde al telefono ma che non riesce a parlare, perchè continuamente interrotto da colui con cui è al telefono. Si scopre solo alla fine che la persona al telefono è la mamma! Continua sempre Gigi Proietti presentando uno strumento tipico del Sud America, su cui ironizza, data la forma piuttosto ambigua. L'attore continua il suo discorso affermando di amare molto il Merengue, una musica Sudamericana: così Gigi si cimenta in un brano di Merengue, suonando assieme questo strano strumento, con l'aiuto dell'orchestra. L'atmosfera cambia subito però con la recita di una poesia d'amore e l'interpretazione di "Beautiful that way", canzone conosciuta per essere colonna sonora di "La vita è bella".

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, SERENA DANDINI E CORRADO GUZZANTI - Claudia Gerini torna sul palco di "Cavalli di battaglia" per intraprendere Tosca in una parte tratta dall'opera. Si passa subito dopo però a "That's amore", passando così da una chiesa dell'800 ad una tavola calda napoletana. L'attrice accompagna in modo assolutamente perfetto questo grande artista: i due dimostrano di avere un grande rispetto reciproco! Subito dopo questa interpretazione Gigi Proietti si rende conto che in prima fila tra il pubblico vi è seduta Serena Dandini, vicino alla quale vi è Francesco Cicchella. Mentre Francesco Cicchella viene mandato dietro le quinte per prepararsi per il suo numero, la donna afferma che Gigi Proietti le ha ispirato il suo grande amore per Parigi, con le sue versioni anomale delle canzoni francesi. In presenza della Dandini si giunge a parlare in modo ironico di questioni molto forti, come le unioni civili! Ad accompagnare questa grande artista su questi temi vi è il messia, cioè Corrado Guzzanti nei panni di un grande guru!

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, TEO TEOCOLI E' FELICE CACCAMO - Claudio Baglioni è ospite di "Cavalli di battaglia" per presentare i suoi grandi successi sul palco dello show di Gigi Proietti. Il cantante di mette al pianoforte per cantare alcuni suoi brani, ma di tutti ne fa solo una piccola parte, finchè Gigi gli chiede di cantarne una per intero e a quel punto Baglioni canta "Mille giorni di te e di me". Il pubblico, oltre che conoscere tutte le battute del protagonista della serata, conoscono anche molto bene i brani di Cladio Baglioni. Giunge ora sul palco Felice Caccamo, cioè Teo Teocoli nei panni di Caccamo, un giornalista sportivo napoletano! Appena arrivato si mette a parlare di un enorme pesce trovato nella baia di Napoli, di cui descrive i particolari con grande ironia. Si ironizza nello specifico sulla particolarità di Napoli e sulla bellezza del suo dialetto, fino a cantare "Jammo Ja"! Si continua con un omaggio a Monica Vitti: Gigi Proietti fece una versione di "Tosca" con questa grande artista, di cui vuole riprodurre quindi una parte. Dato che "Tosca" si ambienta nell'800, noi ci spostiamo in questo secolo.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, "STRADAFACENDO" DI CLAUDIO BAGLIONI - Il teatro Verdi di Montecatino Terme ospita "Cavalli di battaglia" con la conduzione straordinaria di Gigi Proietti. L'attore ha già portato sul palco alcuni dei suoi personaggi più famosi ed ora è il turno di Toto, uno dei suoi cavalli di battaglia. In questo personaggio l'attore ha la possibilità di mettere a frutto il suo forte dialetto romano, cercando di renderlo aulico, dato che il personaggio è un uomo dell'antica Roma. Si percepisce che il pubblico ben conosce e apprezza Toto, dato che tutti conoscono alla perfezione le parole esatte che utilizza. Persino i componenti dell'orchestra ridono e dicono sottovoce le sue battute! Si prosegue poi con alcuni versi molto seri, che il pubblico riconosce immediatamente essere quelli della canzone "Stradafacendo" di Claudio Baglioni. Il cantante infatti si inserisce al momento del ritornello, con grande gioia di tutti i presenti. Dopo questo cavallo di battaglia, l'ospite accompagna Gigi Proietti in una canzoni cantata sempre da lui ma scritta in realtà da Baglioni!

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, LE BATTUTE DI ALESSANDRO SIANI - Continua "Cavalli di battaglia" con un eccezionale Gigi Proietti, che porta sul palco del Teatro Verdi di Montecatino Terme i suoi più grandi personaggi. Giunge ora sul palco una grande ospite: Claudia Gerini. La donna si accompagna a Gigi Proietti in "Personalità", cavallo di battaglia di Caterina Valente. Si prosegue con Proietti, protagonista indiscusso di questa serata, che racconta il suo rapporto con la lingua italiana e con il suo dialetto romano, per poi arrivare a recitare alcuni versi della "Divina Commedia" di Dante. Una delle grandi abilità da riconoscere a questo uomo è quella di saper passare da un argomento all'altro senza fornire l'idea di confusione ma, al contrario, di perfetta armonia. Giunge ora sul palco il comico Alessandro Siani, che porta in scena le sue battute preferite e più famose, soprattutto quelle ambientate in autobus, ovviamente in un autobus di Napoli!

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, IL PRIMO E' PIETRO AMMICCA - Si avvia "Cavalli di battaglia" su Rai 1 con Gigi Proietti, il quale inizia subito parlando dell'alzarsi presto al mattino e riuscire lo stesso ad essere felici: la risata è la chiave, fa sempre bene ridere e aiuta a vivere. Si conclude così questo anteprima ricco di allegria, che ci prospetta una serata davvero piacevole in compagnia di questo grande artista italiano! L'orchestra si rende subito presente nell'accompagnare Proietti, assieme anche al corpo di ballo. Il pubblico dal canto suo è molto caloroso e accoglie con affetto il suo Gigi, che ha compiuto da poco 50 anni di teatro: il senso di questa sera è dunque quello di fare un ringraziamento a tutti. In questo suo ringraziamento Gigi Proietti coinvolge molto il pubblico, facendolo rispondere alle sue affermazioni! Entra sul palco Marco Marzocca, nel suo famoso personaggio Ariel, presentato più volte sul palco di Zelig: egli avrà il compito di affiancare Proietti nel corso della serata. Il primo cavallo di battaglia presentato è Pietro Ammicca, seguito dall'affarologo.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: OSPITI E DIRETTA RAI 1, IN ATTESA DEL GRANDE SHOW - Sta per andare in onda sul piccolo schermo di Rai 1 "Cavalli di battaglia", show che vede il grande Gigi Proietti come protagonista indiscusso. La serata, che porta in televisione lo spettacolo teatrale dell'attore, è nata per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Oltre alla presenza ironica ed eccezionale di Proietti vi saranno l'orchestra, il corpo di ballo e molti ospiti: tra questi Francesco Cicchella, che annuncia la sua presenza questa sera sui suoi social! Oltre a lui Claudia Gerini, Alessandro Siani e molti altri. Se volete vedere i cavalli di battaglia di un uomo di grande talento e i cavalli di battaglia di molti altri ospiti sintonizzatevi su Rai 1. La vera domanda a questo punto è: riuscirà Gigi Proietti a superare lo share della tanto amata Maria De Filippi su Mediaset? Lo sapremo solo alla fine di questa serata!

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: CLAUDIO BAGLIONI, ALESSANDRO SIANI E CLAUDIA GERINI SUL PALCO – Raiuno sfida Maria De Filippi e il suo C’è posta per te con i Cavalli di battaglia di Gigi Proietti. L’istrionico attore, questa sera, regalerà al pubblico uno spettacolo speciale portando in scena le sue migliori performance della sua lunghissima carriera. Sarà il primo di tre appuntamenti di uno spettacolo teatrale che ha regalato grandissime soddisfazioni a Gigi Proietti. L’attore, tuttavia, non sarà da solo. Tanti gli ospiti che affiancheranno il grande artista in una serata davvero speciale. Ad animare lo show, infatti, arriveranno Claudio Baglioni, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Alessandro Siani, Marco Marzocca e Nicola Piovani. Musica, ironia, divertimento e siparietti simpatici che regaleranno al pubblico di Raiuno una serata di svago. “Finalmente qualcosa di bello il sabato su Rai, 1 perché Gigi è sempre Gigi soprattutto se racconta le sue barzellette”, “Come si può Non vedere un grande attore come GIGI Proietti e non sentire cantare Claudio Baglioni? Per non parlare poi degli altri attori. Ci sarò”, “Troppo bravo maestro Proietti”, “imperdibile”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: FRANCESCO CICCHELLA SUL PALCO DELLO SHOW (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Questa sera Rai1 ha deciso di tentare il colpaccio mettendo da parte Angela e i suoi speciali dedicati all'arte italiana e puntando tutto su Gigi Proietti e il suo Cavalli di battaglia che occuperà la prima serata della rete ammiraglia Rai direttamente dal Teatro Verve di Montecatini (Pistoia). Il primo dei tre appuntamenti avrà sul palco non solo un mitico Gigi Proietti ma anche tutta la sua esperienza e la sua simpatia che si alternerà ad una serie di ospiti. Tra questi ci sarà anche Francesco Cicchella. In questi mesi, proprio grazie ai programmi Rai, lo abbiamo visto recitare, cantare e ballare, cosa farà questa sera nello show di Gigi Proietti che prenderà forma dal teatro? Siamo sicuri che darà il meglio di sè e che le sorprese non mancheranno soprattutto se i due saliranno sul palco insieme e avranno modo di fare un pezzo insieme. Chi ci sarà ancora sul palco? Lo scopriremo a partire dalle 20.35 visto che lo show partirà proprio subito dopo il Tg1, intanto, lo stesso Cicchella ha pubblicato questo tweet scrivendo: "#Stasera sarò ospite di #GigiProietti nel suo #show #Cavallidibattaglia in onda su #Rai1...Non mancate!".

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: SU RAI 1 LO SPETTACOLO DELL'ATTORE CHE NON TEME MARIA DE FILIPPI (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Questa sera va in onda lo spettacolo teatrale di Gigi Proietti, Cavalli di battaglia, dove l'attore metterà in scena le sue performance migliori avute negli anni. Cavalli di battaglia va in onda la stessa sera di C'è posta per te, programma molto seguito condotto dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. In un'intervista a Repubblica Gigi Proietti spiega che per lui questo non è un problema, non ha paura che il suo spettacolo "perda" in termini di audience. E, comunque, ci si deve fare l'abitudine al giorno d'oggi. "Faccio l’attore, non faccio questo mestiere per vincere le serate. Maria De Filippi non è mia nemica. Che sarà mai! Ormai non esistono più serate più protette delle altre, l’offerta televisiva è talmente ampia, su tutte le reti c’è qualcosa", ha detto Gigi Proietti, il cui spettacolo andrà in onda per ben tre serate di seguito. Chissà se la spunterà stasera con Cavalli di battaglia: oppure il trono lo lascia a Maria De Filippi?

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: SU RAI 1 LO SPETTACOLO DELL'ATTORE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Gigi Proietti sul piccolo schermo con uno spettacolo tutto suo: è quello che succederà stasera, sabato 14 gennaio 2017, con Cavalli di battaglia, lo spettacolo che l'attore ha portato in giro per lo Stivale, nei teatri, a cavallo tra il 2015 e il 2016 per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. Tantissime le persone coinvolte, specialmente nelle serate andate in scena al Parco della Musica. Se si escludono le partecipazioni di Gigi Proietti a programmi in qualità di ospite, e anche i ruoli ricoperti in alcune fiction, il volto di Cavalli di battaglia manca dalla Rai dal 1992, da dunque più di venti anni. Lo spettacolo, già un successo sul territorio, sarà dunque un'occasione per tornare sulla cresta dell'onda e ritrovare tutto l'affetto del pubblico delle reti nazionali. Insieme a Gigi Proietti sul palcoscenico del Teatro Verve di Montecatini (Pistoia) ci saranno anche le figlie dell'artista e alcuni attori del suo laboratorio.

CAVALLI DI BATTAGLIA, GIGI PROIETTI: SU RAI 1 LO SPETTACOLO DELL'ATTORE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - È in programma oggi la prima serata di Cavalli di battaglia, lo spettacolo che Gigi Proietti ha portato nei teatri italiani durante gli ultimi mesi, che gli dà la possibilità di esibirsi affiancato da un'orchestra e da un corpo di ballo, nonchè di ospitare sul palco talenti e personalità conosciute nel mondo dello spettacolo, anch'esse pronte a lanciarsi in sketch ed esibizioni che considerano appuntato i propri cavalli di battaglia. Poco prima di Natale, Proietti ha rilasciato a Repubblica un'intervista esclusiva dov'è ha discusso anche della situazione politica della propria Capitale e, in seguito al No per il concerto di fine anno, Proietti ha consigliato ai romani di andare a teatro: "Sto facendo uno spettacolo all'Auditorium di Roma e sarà sul palcoscenico anche la notte di Capodanno. Lo spettacolo si intitola 'Cavalli di battaglia', dovevo fare solo una replica invece sono già arrivato alla ventiduesima". Pronti a vederlo finalmente anche sul piccolo schermo di Rai 1?

© Riproduzione Riservata.