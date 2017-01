DANTE’S PEAK – LA FURIA DELLA MONTAGNA/ Su La7 il film diretto da Roger Donaldson con Pierce Brosnan (15 gennaio 2017)

DANTE’S PEAK – LA FURIA DELLA MONTAGNA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 15 GENNAIO 2017: IL CAST - "Dante's Peak - La furia della montagna" è un film d'azione realizzato nel 1997: verrà trasmesso su La7 alle ore 23:30 di domenica 15 gennaio 2017. Veniamo a parlare della regia di questo film: dietro alla macchina da presa possiamo trovare Roger Donaldson, autore irlandese classe 1945. È a lui che dobbiamo la realizzazione di alcuni film dotati di grande popolarità come, ad esempio, "Cocktail", "Cadillac Man - Mister occasionissima" e "Getaway". Per quanto riguarda, invece, il cast che sarà possibile apprezzare durante la messa in onda del film, il protagonista ha il bellissimo volto dell'affascinante Pierce Brosnan, attore irlandese che tutti ricordano nel ruolo del mitico James Bond in alcuni film come "GoldenEye", "Il domani non muore mai" e "Il mondo non basta". Nel corso della sua ottima carriera ha recitato al fianco di registi di grande rilievo quali, ad esempio, Chris Columbus, Tim Burton, Richard Attenborough, Roman Polanski, Susanne Bier e Martin Campbell. La sua coprotagonista è la statunitense Linda Hamilton, indimenticabile protagonista del capolavoro di James Cameron "Terminator", in cui interpretava la coraggiosa Sarah Connor. Citiamo, infine, la presenza di Charles Hallahan, ottimo interprete nato a Filadelfia nel 1943 che tutti ricordano come il Vance Norrid nel capolavoro di John Carpenter "La cosa".

DANTE’S PEAK – LA FURIA DELLA MONTAGNA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 15 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il Dottor Harry Dalton (Pierce Brosnan) e la sua fidanzata Marianne (Walker Brandt) sono due vulcanologi di fama internazionale che stanno effettuando una spedizione in Colombia per studiare l'attività vulcanica di un cratere che tutti credevano spento da tempo. Purtroppo non è così: i nostri protagonisti vengono sorpresi da un'eruzione che uccide seduta stante Marianne. Harry riesce a sopravvivere ma viene colpito da profondi sensi di colpa e si convince che avrebbe potuto evitare la morte della donna se solo avesse accettato di far evacuare il vulcano con qualche ora di anticipo. Quattro anni più tardi, Harry viene mandato dal suo capo, il Dottor Paul Dreyfus (Charles Hallahan), a Dante Peak. Si tratta di una cittadina collocata nei pressi di Washington presso cui sorge un vulcano dormiente: Harry dovrà indagare se il cratere sia in procinto di risvegliarsi. Al suo arrivo, il nostro protagonista incontra il sindaco della città, la determinata Rachel Wando (Linda Hamilton), e i suoi due figli Graham (Jeremy Foley) e Lauren (Jamie Renée Smith). Rachel si offre di accompagnare Harry fino al vulcano per effettuare i primi rilievi, approfittando dell'occasione per far visita alla sua ex-suocera Ruth (Elizabeth Hoffman), che abita proprio ai piedi della montagna. Il vulcanologo si accorge immediatamente che qualcosa non va per il verso giusto: le acque dell'ameno lago che richiama frotte di turisti in ogni stagione si sono scaldate a tal punto da uccidere completamente la fauna che era solita vivervi. Harry approfondisce l'indagine e scopre i cadaveri di due viaggiatori che si sono ustionati per l'eccessivo calore del bacino idrico. Harry si convince che questo fenomeno sia dovuto ad una eruzione ormai prossima: chiede, quindi, a Paul di inviargli una squadra che possa studiare in modo approfondito la montagna. I suoi colleghi effettuano tutti i rilievi del caso ma non possono confermare la teoria del nostro protagonista: secondo tutte le prove non c'è alcun motivo di preoccupazione e la popolazione di Dante's Peak può continuare a dormire sonni tranquilli. Sarà davvero così?

DANTE’S PEAK – LA FURIA DELLA MONTAGNA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 15 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Inizialmente il ruolo del protagonista doveva essere interpretato dal grande Michael Douglas, al tempo all'apice della sua carriera. Quando l'attore diede forfait, il regista Roger Donaldson decise di ingaggiare l'irlandese Pierce Brosnan: il cineasta era rimasto molto colpito dalla prova data dall'interprete nel corso della saga cinematografica legata al prode agente segreto James Bond.

