DEVIOUS MAIDS 4 / Anticipazioni puntata 15 gennaio 2017: che segreto nasconde Genevieve?

DEVIOUS MAIDS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, Comedy Central trasmetterà un nuovo episodio di Devious Maids 4, in prima Tv assoluta. La puntata sarà la nona, dal titolo "Much Ado About Buffing". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Adrian (Tom Irwin) rimane sorpreso nel vedere che Evelyn (Rebecca Wisocky) è riuscita ad entrare in casa, non sapendo del ruolo avuto da Carmen (Roselyn Sanchez) nella cosa. La cameriera regge infatti il gioco della sua ex titolare riferisce al magnate di averla sorpresa a scavalcare la recinzione. Solo dopo un po' sbotta rivelando di essere stata pagata da entrambi per contrastare l'altro. Intanto, Rosie (Dania Ramirez) informa le amiche che il test di paternità ha rivelato che Spence (Grant Show) non è il padre di Tucker. Frances (Stephanie Faracy) invece chiede spiegazioni a Shannon (Katherine LaNasa) sia sulla morte di Peri (Judy Reyes) che sul resto, ma le assicura che la farà diventare una star ancora più famosa dell'odiata cognata. Mentre Marisol (Ana Ortiz) tiene a distanza Jesse (Nathan Owens) per capire se vuole un futuro con lui o con Peter (James Denton), Zoila (Judy Reyes) cerca di lasciare Kyle (Ryan McPartlin) ma senza successo. L'uomo crede che in realtà abbia manifestato un po' di insofferenza perché ha dato la priorità alla madre piuttosto che a lei. Più tardi, Adrian affronta Carmen a viso aperto, intuendo che la collana che porta al collo sia stato il prezzo del suo aiuto. Kyle rivela invece a Shannon di aver lasciato il Cerchio e la madre, oltre al fatto che Peri ha raggiunto il successo da sola. Durante una visita in carcere, Rosie è sul punto di rivelare la verità a Spence sul figlio, ma decide di non dire nulla quando il marito le esprime la propria felicità nell'aver avuto al suo fianco sia lei che Tucker. Dopo una brutta lite, Daniela (Sol Rodriguez) riferisce a Carmen di aver rintraciato il padre, ma visto che è morto decide di interrompere ogni rapporto con lei. In realtà la ragazza sta facendo di tutto per vendicarsi delle menzogne della madre ed ottenere anche qualche gioiello in più. Riferisce poi al padre che Carmen non vuole vederlo. Disperata, Marisol fa un ultimo tentativo ed entra in contatto con Shannon, scoprendo che Peri ha avuto Tucker in seguito ad una violenza. Peter inizia però a nutrire dei forti dubbi su Marisol, soprattutto quando la donna, sospettando che sia l'uomo che ha violentato Peri, cambia del tutto atteggiamento nei suoi confronti in seguito ad una lite. Non sa tuttavia che il produttore la sta facendo seguire ed ha scoperto la sua relazione clandestina con Jesse. Zoila invece scopre che anche Frances vorrebbe che non vedesse più Kyle e decide di dare fuoco alle tende della donna, in moo da simulare un incendio. In questo modo Kyle si convince a ritornare dalla madre per aiutarla con la gestione della casa, ma le annuncia anche che non vuole più fare parte del Cerchio. Frances tuttavia gli deve ancora rivelare un particolare importante che lo riguarda da vicino. Nello stesso momento, Zoila si trova di fronte la vera padrona di casa: come riuscirà a mantenere in piedi tutte le sue menzogne?

DEVIOUS MAIDS 4, ANTICIPAZIONI DEL 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "MUCH ADO ABOUT BUFFING" - Il segreto di Peter e del Cerchio non saranno gli unici ad essere rivelati, man mano che ci avviciniamo al finale di stagione di Devious Maids 4. Marisol in particolare scoprirà qualcosa di importante collegato al passato di Genevieve, ma che non riguarda solo la sua persona. La rivelazione potrebbe infatti svelare l'identità dell'assassino di Peri e fornire un indizio per riuscire a trovarlo. Zoila dovrà invece mantenere l'equilibrio fra la propria vita affettiva e le richieste continue della sua nuova titolare, senza considerare il suo impegno nell'aiutare Rosie ad indagare sul Cerchio. Intanto, il rapporto fra Daniela e Carmen potrebbe prendere una piega del tutto inaspettata, mentre Spence diventa l'aiuto di Rosie non appena Miguel inizia ad andare a scuola.

br/>© Riproduzione Riservata.