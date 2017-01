DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Arisa, Ficarra & Picone e il cast di Billy Elliot, il musical (puntata oggi, 15 gennaio 2017)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 GENNAIO 2017 - Domenica In continua la sua corsa: il contenitore pomeridiano del primo canale nazionale è pronta a tornare in scena oggi - 15 gennaio 2017 - con un nuovo appuntamento per il quale sono state annunciate diverse personalità del mondo dello spettacolo, pronte a raccontarsi nello studio guidato da Chiara Francini e Pippo Baudo. Il primo, attesissimo, nome è quello di Arisa, che ha da poco concluso la sua esperienza sul palco del talent show di Sky Uno, X Factor, e che quest’anno sarà impegnata nel suo Voce Tour 2017: la tournée nei teatri - nonostante il furto di alcuni dei materiali necessari allo spettacolo - ha preso il via lo scorso 12 gennaio presso La città del teatro - Cascina, a Pisa. Insieme a Pippo Baudo, la cantante sarà pronta a raccontarsi, a svelare alcuni retroscena e curiosità in merito alla sua carriera, toccandone i punti salienti e più significativi. Chi non vorrà prendersela non dovrà fare altro che sintonizzarsi sul piccolo schermo di Rai 1 a partire dalle 17.05. Oltre ad Arisa, ci saranno anche Ficarra & Picone, pronti a presentare il loro nuovo film “L’ora legale”, che vede il duo alle prese con la politica e la legalità. Infine, nella puntata odierna di Domenica In farà capolino anche il cast di Billy Elliot - Il musical, una lavoro che si ispira all’omonima pellicola: gli attori proporranno alcune delle scene che a breve verranno proposte in molti teatri del nostro paese. Come sempre non mancherà la Big Band guidata dal maestro Bruno Biriaco e la showgirl Manuela Zero.

