DOMENICA LIVE/ Barbara D’Urso torna in scena anche nel weekend: chi accoglierà in studio? (puntata oggi, 15 gennaio 2017)

DOMENICA LIVE, BARBARA D’URSO TORNA IN SCENA ANCHE NEL WEEKEND: CHI ACCOGLIERÀ IN STUDIO? (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Barbara D’Urso è tornata: lunedì scorso - dopo lo stop dettato dalle festività natalizie - la conduttrice ha riportato in onda il contenitore pomeridiano di Canale 5, Pomeriggio 5 (non senza qualche polemica a causa dell’intervista a Ylenia Bonavera). Oggi - domenica 15 gennaio 2017 - andrà invece in scena un nuovo appuntamento con Domenica Live, l'amatissimo programma del weekend che appassiona i telespettatori dell'ammiraglia Mediaset. La conduttrice sarà come di consueto in onda a partire dalle 14.00 circa, e in studio sono attesi diversi volti del mondo dello spettacolo pronti a raccontarsi: inutile sottolineare che la curiosità del pubblico è alle stelle, anche se al momento nessuno nome è trapelato sui social network. Barbara D’Urso è intervenuta proprio ieri sulla sua pagina Instagram ufficiale per ricordare ai followers il nuovo inizio della trasmissione: “Buongiorno e buon weekend!” ha scritto la presentatrice “Domani torna in diretta Domenica Live! Che fate oggi? #buonweekend #buongiorno #carmelitasmack #colcuore”. Chi non se la perderà? Clicca qui per vedere il post di Barbara D’Urso direttamente dal suo account social ufficiale.

© Riproduzione Riservata.