ENRICO E DANIELE GAROZZO/ I campioni italiani ospiti di Fabio Fazio: dalla passione in comune alle casualità (Che fuori tempo che fa, 15 gennaio 2017)

ENRICO E DANIELE GAROZZO, I CAMPIONI ITALIANI OSPITI DI FABIO FAZIO: IL COMUNE AMORE PER LA SCHERMA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - "I fratelli di spada", come vengono spesso chiamati e in comune non solo il cognome, ma anche la passione per le armi bianche: Enrico e Daniele Garozzo sono due volti noti dello sport, soprattutto alla luce di Rio 2016. Enrico è infatti un abile spadista, mentre Daniele è un fiorettista ed hanno tre anni di differenza. Un'unione che è stata subito evidente fin da quando i due atleti erano piccoli e vivevano nella loro Acireale. Anche per questo partecipare al Giochi Olimpici ha rappresentato per loro il coronamento di un sogno. Questa sera, domenica 15 gennaio 2017, Che fuori tempo che fa e Fabio Fazio ospiteranno i due fratelli Garozzo, che ritroveremo attorno al famoso ferro di cavallo assieme agli altri volti noti dell'Italia. Enrico Garozzo ha iniziato ad interessarsi dell'arte della spada quasi per caso, grazie al rapporto con un amico e gestore di una palestra. Impossibile per lui vivere in un ambiente dominato dalla scherma e non rimanerne affascinato. Tuttavia all'inizio l'incontro fra l'atleta ed il fioretto non è dei migliori, mentre la scintilla con la spada nasce a Cosenza. Anche in questo caso si tratta di un evento fortuito, come ha rivelato il fratello Daniele a Vanity Fair: "Ha fatto per caso quella prima gara di spada a Cosenza. Non doveva partecipare e l'ha vinta". Il successo di Daniele è maggiore rispetto a quello del fratello, soprattutto grazie all'argento conquistato a Rio 2016 e che l'ha portato a diventare una delle eccellenze italiane nel mondo dello sport.



ENRICO E DANIELE GAROZZO, I CAMPIONI ITALIANI OSPITI DI FABIO FAZIO: IL SUCCESSO, LE CAUSALITA' ED UNA BUONA DOSE DI FORTUNA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - La casualità è di casa nella famiglia Garozzo. Anche per Daniele, così come per il fratello maggiore Enrico, l'incontro con il fioretto avviene senza intenzionalità. Data l'ammirazione che ha sempre nutrito nei suoi confronti, per il giovane schermidore è stata quasi una conseguenza iscriversi a sua volta alla scuola di scherma. Da allora il successo, conquistando un titolo dietro l'altro e salendo infine sul podio olimpico. Lo stesso Daniele non avrebbe dovuto essere presente a Rio, ma data la partecipazione di Valerio Aspromonte a Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci, è stato inevitabile ritrovarlo nel team italiano. Un simpatico aneddoto raccontato dai due fratelli a Vanity Fair, rivela che in realtà fu proprio la bravura di Daniele con il fioretto a convincere Enrico Garozzo a declinare verso la spada. Eppure nonostante la passione per le armi bianche, i due fratelli Garozzo sono molto diversi fra loro, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Enrico è razionale, preciso, metodico e programmatore. Daniele invece "vive su un altro mondo", è sbadato e molto eccentrico. Se il primo chiama i genitori tre volte al giorno, rivela papà Salvo a La Gazzetta dello Sport, il secondo invece "risponde ogni tre giorni".

© Riproduzione Riservata.