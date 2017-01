EMMA MARRONE, LA CANTANTE AL COMPLEANNO DELLA CARA AMICA ELISA BONAFEDE, FOTO (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Emma Marrone è una ragazza di grande cuore oltre che una grande artista e lo ha dimostrato negli anni di carriera in cui si è fatta conoscere del pubblico anche grazie allo strumento dei social network. L'ultimo evento della sua vita di cui ci ha voluto rendere partecipi è il compleanno della sua migliore amica Elisa Bonafede. L'altra sera infatti le due hanno passato una serata di tranquillità e si sono godute sorrisi e anche emozioni condivise. Emma Marrone ha deciso di postare una foto che ci fa capire il grande affetto che c'è tra le due. Elisa Bonafede impugna il cellulare e tramite uno specchio rotondo scatta un selfie che vede dietro alle sue spalle proprio Emma Marrone che con la mano fa il simbolo della V di vittoria per sottolineare il momento felice. La foto è anche un po' artistica e mette al suo centro le due ragazze che sono davvero splendide. Nel commento leggiamo semplicemente: "Buon compleanno baby Elisa Bonafede", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

EMMA MARRONE, LA CANTANTE TIENE ALLA FORMA FISICA ANCHE NEL WEEKEND (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Anche nel weekend Emma Marrone si dedica alla forma fisica e alla corsa, lo fa mostrando al pubblico i suoi progressi tramite le solite e tanto in voga app contapassi e calorie. Nella giornata di ieri la ragazza ha percorso addirittura 10.1 chilometri tra camminata e corsa. Alla fine ha collezionato 13.888 passi e salito anche tre piani di scale. Sicuramente è un risultato importante per mantenere un fisico veramente invidiabile. La ragazza ha dimostrato inoltre anche grande determinazione nel provare a raggiungere i suoi obiettivi e non solo nel mondo della musica. Staremo a vedere se riproporra altre situazioni di questo genere anche per far capire come ci si muoverà di fronte alla cura della forma fisica che è sempre al primo posto nell'educazione dei giovani di oggi che hanno capito come per stare bene serva curare in primis anche il fisico. Nel commento della foto leggiamo solo un ''10.1 km'', clicca qui per l'immagine e per i commenti dei follower.

