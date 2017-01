FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / News, il rapper in 'Un passo dal cielo 4': non voglio fare l'attore (oggi 15 gennaio 2017)

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI: NEWS, IL RAPPER IN PRIMA SERATA CON 'UN PASSO DAL CIELO 4' (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Fedez sarà protagonista nella prima serata di Rai 1 martedì sera con la fiction 'Un passo dal cielo 4'. Il noto rapper vestirà i panni di se stesso ma nella conferenza stampa di presentazione della serie svela di non avere intenzione di fare l'attore in futuro, e di volersi dedicare solo alla sua musica: "Non ho mai avuto la volontà di fare l'attore, quando me lo hanno proposto ho incontrato la produzione e il regista e gli ho chiesto se erano davvero sicuri della loro scelta. Credo di non avere ottime capacità recitative, e non ho ancora visto le mie scene" le parole di Fedez che in questa quarta stagione di 'Un passo dal cielo' interpreterà sè stesso ed assumerà una certa Eva, interpretata dalla bella Rocio Munoz Morales, come fidanzata per comparire davanti alla stampa. Quest'ultima infatti accetterà questa strana proposta perchè ha bisogno di soldi per la sua attività in fallimento. "Ho conosciuto dei grandi attori, che mi hanno dato anche dei consigli. Spero che la critica per me sia buona" conclude Fedez rientrato a Milano con la fidanzata Chiara Ferragni dopo le vacanze in America.

