FICARRA E PICONE/ I comici protagonisti del film L'ora legale ospiti di Rai 1 (Domenica In, puntata 15 gennaio 2017)

FICARRA E PICONE, I COMICI PROTAGONISTI DEL FILM L’ORA LEGALE OSPITI DI RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 15 GENNAIO) Tra gli ospiti della puntata di Domenica In di questo pomeriggio troveremo Salvo Ficarra e Valentino Picone. I due comici, in occasione della loro partecipazione al programma domenicale di Rai Uno, presenteranno il loro nuovo film L'ora legale in cui si racconta uno spaccato di quell'Italia tutta da rifare. Nella pellicola Ficarra e Picone hanno voluto descrivere in chiave ironica un Paese ancora alle prese con la corruzione e il clientelismo, ma che, però, ha voglia di cambiare e di risollevarsi.

Ad aver reso celebri Ficarra e Picone è stato Zelig, uno dei programmi targati Mediaset più amati di tutti i tempi. I due, però, sono riusciti a smarcarsi dal format e a trovare la propria strada. Per loro si sono spalancate sia le porte del cinema che della televisione. Al loro attivo Ficarra e Picone contano vari film tutti di successo e anche una partecipazione al festival di Sanremo in qualità di ospiti e la conduzione del noto TG satirico di canale 5 Striscia la notizia. Insomma, Ficarra e Picone non si sono fatti mancare proprio niente nel corso della loro carriera e c'è da scommettere che saranno ancora molte le sorprese in serbo per il pubblico. A questo punto non resta altro da fare che attendere la messa in onda della puntata di Domenica in per scoprire qualche dettaglio in più in merito al loro nuovo film e per ridere alle loro battute sempre così esilaranti.

© Riproduzione Riservata.