FRANCESCA MICHELON & STEFANO D’ORAZIO / Tribunale, ‘non è la figlia dell’ex Pooh’: la lettera a Barbara d’Urso (Domenica Live, oggi 15 gennaio 2017)

FRANCESCA MICHELON & STEFANO D’ORAZIO: DOPO LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE, LETTERA DELLA RAGAZZA A BARBARA D’URSO (DOMENICA LIVE, OGGI 15 GENNAIO 2017) - Nella puntata di oggi di Domenica Live si tornerà a parlare della spinosa questione che vede protagonista Francesca Michelon, la grafica pubblicitaria 31enne che da tempo sostiene di essere figlia di Stefano D'Orazio, ex batterista dei Pooh. La vicenda si è protratta per diverso tempo, fino a finire nelle aule dei tribunali. Nei giorni scorsi, tuttavia, è giunto l'inatteso colpo di scena: Francesca Michelon non sarebbe la figlia dello storico batterista del gruppo che si è sciolto di recente. A deciderlo, come riporta il sito Nanopress.it, è stata la Corte di Cassazione che ha confermato l'imputazione di falso per induzione a carico dell'intera famiglia della 31enne. A chiarire, dunque, definitivamente l'intero caso che sembra avere ora i contorni del giallo, è stato l'avvocato Giuseppe Lucibello, legale dell'ex Pooh. Francesca Michelon aveva intentato una causa civile per il riconoscimento di paternità e un risarcimento plurimilionario a carico di Stefano D'Orazio dopo la sentenza di disconoscimento del Tribunale di Venezia e che aveva visto protagonista il padre della ragazza, Diego Michelon. In quell'occasione, la coniuge di Michelon, Oriana Bolletta e la stessa Francesca avevano avanzato alcune dichiarazioni, chiamando in causa l'ex batterista del noto gruppo musicale scioltosi di recente, al punto da portare D'Orazio a denunciare il falso per induzione. Il musicista, stando a quanto rivelato dal suo avvocato, aveva ritenuto che la famiglia Michelon avesse tratto in inganno il giudice civile che aveva pronunciato la sentenza di disconoscimento. Dopo essere stata rinviata a giudizio l'intera famiglia Michelon, in seguito alle indagini svolte dalla Procura di Venezia, il gip non aveva ritenuto sussistenti le accuse a carico delle tre persone. Diversa l'opinione della Cassazione, che ha invece annullato la precedente sentenza e confermato le accuse a carico della famiglia Michelon, compresa Francesca. La vicenda sembrava essersi conclusa qui, in favore di Stefano D'Orazio, ed invece ecco che giunge il nuovo colpo di scena: Francesca Michelon ha scritto una lettera a Barbara d'Urso per spiegare la sua posizione. Il contenuto sarà rivelato nel corso della puntata di oggi di Domenica Live.

