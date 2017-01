Fabrizio Corona/ Video: Silvia Provvedi e il "lusso" di trovare un fidanzato (ultime notizie oggi, 15 gennaio 2017)

FABRIZIO CORONA, VIDEO: SILVIA PROVVEDI E IL LUSSO DI TROVARE UN FIDANZATO (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Scherza con la sorella Silvia Provvedi, la fidanzata di Fabrizio Corona: durante un'intervista in cui Giulia stava spiegando cosa ne pensa del lusso e della sua ostentazione, è intervenuta Giulia, la mora delle Donatella, e le ha detto scherzando: "Dì la verità, per te il vero lusso sarebbe trovare un fidanzato". Subito Giulia è stata allo scherzo e ha dato ragione alla sorella dicendo che sì, il vero lusso oggigiorno sarebbe per lei trovare l'anima gemella. Diverso è invece il discorso per Silvia Provvedi che, nonostante abbia incontrato già a 23 anni l'amore della sua vita, si trova a far fronte a una situazione molto difficile dato che Fabrizio Corona si trova in carcere e quindi non può vivere la love story con la fidanzata alla luce del giorno come tutte le persone normali. Una cosa che per adesso Silvia Provvedi sopporta senza lamentarsi e continua a dare sostegno a Fabrizio Corona da fuori il carcere di San Vittore.

Clicca qui per vedere il video di Silvia Provvedi.

FABRIZIO CORONA, LA SITUAZIONE DIFFICILE CON SILVIA PROVVEDI (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Entrambi si comportano come se non contasse, ma è chiaro che Fabrizio Corona e Silvia Provvedi stanno vivendo molto male questo momento che li vede lontani. Nonostante da San Vittore Fabrizio Corona mandi di continuo regali e fiori alla sua fidanzata, e cerchi di farle arrivare il suo affetto, è normale che stiano in realtà soffrendo molto e che prima o poi qualcuno dei due cederà. Sarà Silvia, la più giovane? Lei ha solo 23 anni e si trova costretta ad affrontare una situazione che non si sarebbe mai immaginata: lei ama la vita, le feste, il suo lavoro. Quanto potrà resistere lontano dal suo amato fidanzato? Tutto si potrebbe risolvere se Corona venisse fatto uscire dal carcere e potesse tornare a casa con lei, che soffre molto a saperlo dietro le sbarre, sapendo anche le sue difficili condizioni emotive all'interno di San Vittore. Riusciranno a resistere ancora per altri mesi? E se Fabrizio Corona dovesse rimanere in carcere ancora degli anni, Silvia Provvedi gli rimarrà accanto?

