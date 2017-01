GLI ULTIMI FUORI LEGGE / Colin Farrell interpreta il leggendario Jesse James nel film stasera su Cielo (oggi, 15 gennaio)

NEL FILM SU CIELO, GLI ULTIMI FUORI LEGGE, LA STORIA DELLA NASCITA DELLA LEGGENDA DEL BANDITO JESSE JAMES – IL CAST: Questa sera va in onda su Cielo il film Gli ultimi fuorilegge (titolo originale American Outlaws), pellicola western del 2000. Nel cast di questo film sono presenti tanti artisti piuttosto noti al grande pubblico come Colin Farrell, che ha recitato in pellicole di successo come Minority Report, In linea con l’assassino, SWAt e recentemente Saving mr Banks, Premonitions e Animali fantastici e dove trovarli. Colin Farrel, come tanti suoi colleghi del cinema, ha recitato anche in serie tv di successo, è stato infatti il detective Ray Velcoro nella seconda stagione di True Detective. Accanto all’attore irlandese recitano grandissimi attori come Kathy Bates, oscar come miglior attrice per Misery, Timothy Dalton, ex James Bond e Terry O'Quinn, il John Locke di Lost.

NEL FILM SU CIELO, GLI ULTIMI FUORI LEGGE, LA STORIA DELLA NASCITA DELLA LEGGENDA DEL BANDITO JESSE JAMES – LA TRAMA: La storia narra le triste vicende della guerra civile, al termine della quale due fratelli Frank (Gabriel Macht) James e Jesse (Colin Farrel) fanno il loro ritorno a casa, nel Missouri. Quella che sembrava per loro una tregua in realtà non lo è in quanto nella loro cittadina di Liberty ben presto si presenta un uomo del presidente delle ferrovie che si reca a casa di tutti i cittadini per convincerli a vendere i propri terreni in cambio di una cospicua offerta. L’obiettivo è far passare attraverso quei terreni una nuova ferrovia. Frank e Jesse però decidono di rifiutare l’offerta, Cole Younger (Scott Caan) cugino dei James, uccide il rappresentante delle ferrovie venendo però ben presto arrestato e condannato a morte per impiccagione. Il fratello di Cole, Jim (Gregory Smith) decide di avvisare subito Frank il quale facendosi aiutare da suoi concittadini riesce a salvare Cole proprio un attimo prima della sua condanna a morte. Questa notizia fa infuriare il responsabile della ferrovia il quale giura vendetta contro i fratelli James ed infatti fa esplodere la loro casa. Purtroppo all’interno vi è l’anziana madre dei due che rimane uccisa. Questo evento tragico scatena l’ira di Jess e Frank i quali insieme al cugino e agli altri compagni mettono su una banda con la quale iniziano a rapinare le banche e a commettere illeciti. Tuttavia la gang inizia ad essere ricercata, su Frank e compagni vengono messe delle ricche taglie ma la gente non li vede come malviventi ma piuttosto come degli eroi perché si stanno opponendo alla costruzione della ferrovia. Iniziano però i primi problemi nella banda tra Jesse e suo cugino Cole il quale è geloso della sua notorietà nonché vorrebbe prendere con lui le decisioni più importanti. Questa situazione fa nascere una profonda lite interna che fa prendere la cattiva decisione di rapinare la più famosa banca. Come Jesse aveva previsto si tratta di una trappola, Cole rimane ucciso e il cugino è costretto a scappare.

