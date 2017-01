GRETA SCARANO/ L’attrice romana ospite nel salotto di Fabio Fabio Fazio su Rai 3 (Che fuori tempo che fa 15 gennaio 2017)

GRETA SCARANO, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Greta Scarano a Che fuori tempo che fa: l'attrice romana ospite da Fabio Fazio. Questa sera, domenica 15 gennaio dalle 21.15 al programma di Rai Tre ci sarà la protagonista di Suburra, eroina di tante fiction del piccolo schermo: Greta Scarano, promessa del cinema italiano, parlerà dei suoi prossimi impegni di lavoro e anche della sua vita privata. Tra gli altri ospiti di Che tempo che fa e di Che fuori tempo che fa ci sono l'attore romano Edoardo Leo, la cantante Irene Grandi, Nek e il suo nuovo album, il conduttore Roberto Giacobbo, gli eroi delle Olimpiadi Enrico e Daniele Garozzo, lintramontabile Orietta Berti, i danzatori classici Roberto Bolle Misty Copeland, il giornalista di Di Martedì Giovanni Floris, l'oncologo Alberto Mantovani. Accanto a Fabio Fazio a concludere il parterre ci saranno i soliti ospiti fissi dello spettacolo: la comica Luciana Littizzetto, la spalla svedese di Fazio Filippa Lagerback, l'attore napoletano Vincenzo Salemme, il comico Nino Frassica, lo scrittore Fabio Volo e il filosofo Gigi Marzullo.

GRETA SCARANO, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: CURIOSITA' (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Oltre ad essere brava Greta Scarano è anche molto bella e spesso finisce sulle copertine delle riviste per i suoi look eleganti alla moda: ad esempio nella puntata di Rischia Tutto che l'ha vista soubrette di Fazio Fazio, ha sfoggiato un abito Gucci di seta nera impreziosito da ricami e pizzi sulle maniche. A Io Donna Greta ha dichiarato di essere molto legata alla sua città natale, Roma: è andata a scuola al Virgilio, il liceo dei borghesi ma ha abitato a Pigneto e San Lorenzo. Da tempo è fidanzata con Michele Alhaique, regista con il quale ha lavorato gomito a gomito nel film Senza nessuna pietà. Greta ha detto che con Michele c'è sinergia, unione e comunione di passioni e hobby. I due parlano spesso di lavoro: questo smentisce il fatto che le coppie vip non durano.



GRETA SCARANO, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Trenta anni, romana, Greta Scarano ha recitato per anni nella soap opera Un posto al sole e nello spot pubblicitario della Bertolli. Nel 2008 è in R.I.S. - Delitti imperfetti e in Romanzo criminale - La serie: le due fiction le regalano grande notorietà e fama. Ha poi preso parte alla serie tv I liceali, subito dopo al film Qualche nuvola di Saverio Di Biagio, in concorso alla Mostra di Venezia. Le fiction gialle sono la sua specialità: Greta è anche protagonista di Squadra antimafia - Palermo oggi. Al cinema l'abbiamo vista nel film Senza nessuna pietà, con Pierfrancesco Favina e in Suburra di Stefano Sollima: per questo lavoro ha vinto il Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista e rivelazione dell'anno. Quest'anno è nel cast della serie tv di Sergio Castellitto In Treatment.

© Riproduzione Riservata.