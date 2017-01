GIULIA CALCATERRA, ELENA MORALI, DESIREE POPPER, ALL'ISOLA DEI FAMOSI 2017 UNA DI LORO: IL TELEVOTO DA BARBARA D'URSO (DOMENICA LIVE, OGGI) - Le indiscrezioni sono state confermate: una tra Giulia Calcaterra, Elena Morali e Desiree Popper potrà partecipare all'Isola dei Famosi 2017. Le tre giovani donne sono intervenute oggi nella puntata di Domenica Live e Barbara d'Urso ha spiegato il meccanismo che porterà alla scelta della "isolana": sarà il pubblico a decidere chi tra loro parteciperà al reality show, attraverso un televoto che verrà lanciato domani da Pomeriggio 5, il programma settimanale della conduttrice. Il verdetto, però, verrà reso noto la settimana prossima a Domenica Live, quindi nella prossima puntata, quella del 22 gennaio. «Potrei fare anche sull’Isola dei Famosi la tentatrice» ha scherzato Desiree Popper, ex concorrente del Grande Fratello, dove era entrata per sedurre Livio, finendo poi per avere un flirt con Alessandro. Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la notizia, vuole dimostrare, invece, chi è veramente, mentre Elena Morali, che è stata protagonista de La Pupa e il Secchione, vuole superare alcune delle sue ansie e paure.

