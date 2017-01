I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill, alla regia E.B. Clucher (oggi, 15 gennaio 2017)

I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 GENNAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - I due superpiedi quasi, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 15 gennaio 2017 alle ore 21.15, una commedia italiana che è stata realizzata nel 1977, dietro alla macchina da presa possiamo trovare E.B. Clucher, pseudonimo usato dal romano Enzo Barboni, scomparso nel 2002. I suoi film più amati dal pubblico del nostro paese sono, senza ombra di dubbio, "Lo chiamavano Trinità...", "Anche gli angeli mangiano fagioli" e "Renegade - Un osso troppo duro". Ovviamente, il principale motivo di vanto di questa produzione è il suo cast stellare, il protagonista ha il volto dell'ottimo Bud Spencer, grande campione di nuoto che è riuscito a costruire una brillante carriera cinematografica durante la quale ha lavorato per registi di primo piano come, ad esempio, Camillo Mastrocinque, Mario Monicelli, Giuseppe Colizzi, Dario Argento, Steno, Pasquale Festa Campanile, Sergio Corbucci ed Ermanno Olmi. Al suo fianco recita l'ottimo Terence Hill, attore veneziano classe 1939, assieme a Bud Spencer ha lavorato in più di sedici pellicole, dando vita ad uno dei sodalizi artistici più importanti della storia del cinema italiano. Il grande pubblico televisivo, inoltre, apprezza in modo particolare questo interprete sin da quando ha preso parte alla celebre fiction di Rai Uno "Don Matteo". Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

I DUE SUPERPIEDI QUASI PIATTI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film ha inizio a Miami, affascinante città della Florida, Wilbur Walsh (Bud Spencer) vive da molti mesi nel porto di Miami, dato che non riesce a trovare nessuno che voglia dargli lavoro. La sua ricerca procede senza successo anche quando si rivolge all'ufficio del personale dell'azienda portuaria, il suo aspetto buffo attira contro di lui le attenzioni di un gruppo di bulli. Wilbur, ovviamente, non è tipo da accettare questo tipo di comportamento e si ritrova costretto a reagire. Nonostante i suoi detrattori siano un gruppetto piuttosto numeroso, il corpulento disoccupato è dotato di grande forza fisica e riesce con relativa facilità ad avere la meglio su loro. La sua stessa sorte viene condivisa da Matt Kirby (Terence Hill), anche questo giovane ragazzo è disoccupato e, esattamente come Walsh, sta cercando lavoro. I bulli pestati poco tempo prima non hanno davvero imparato la lezione, insolentiscono pesantemente il ragazzo, confidando nella sua esile fisicità e sperando di riuscire ad avere la meglio in un probabile scontro. Hanno davvero fatto i conti senza l'oste: Matt, per quanto di corporatura normale, ha ottime doti da pugile ed un'agilità fuori dal comune. In pochi attimi riesce facilmente a mandare al tappeto i suoi aggressori. Da lì a poco, i nostri due protagonisti si incontrano e decidono di unire le forze. Kirby, estremamente scaltro, capisce subito che assieme al suo nuovo amico può dare vita ad una coppia davvero irresistibile in cui forza fisica ed agilità mentale riescono ad unirsi in modo molto armonico. Decidono quindi di rapinare un supermercato e di vivere grazie ai frutti del loro crimine, immaginate il loro sgomento quando sbagliano ingresso e si ritrovano all'interno della centrale della polizia locale. Per salvarsi saranno costretti a fare domanda d'arruolamento e a diventare sbirri...

