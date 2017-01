IL CORAGGIO DELLA VERITA'/ Su La7 il film con Denzel Washington e Meg Ryan, alla regia Edward Zwick (oggi, 15 gennaio 2017)

IL CORAGGIO DELLA VERITA', IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 15 GENAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il coraggio della verità, il film in onda su La7 oggi, domenica 15 gennaio 2017 alle ore 21.30. "Courage Under Fire" è il titolo originale della pellicola drammatica che è stata prodotta nel 1996. La regia è stata firmata dall'ottimo Edward Zwick, regista nato a Chicago nell'ottobre del 1952. Il suo cinema si contraddistingue per la produzione di trame di ampio respiro, cariche di pathos e di passione, come dimenticare, per esempio, "Glory - Uomini di gloria", "Vento di passioni" e "L'ultimo samurai"? Questo film si contraddistingue per la presenza di un cast davvero stellare, composto da attori di primo livello. Il protagonista, per esempio, ha il bellissimo e scultoreo volto di Denzel Washington, uno degli attori più amati di sempre, tutti lo ricordano, senza dubbio, per la sua performance nel ruolo del pugile Rubin Carter nello struggente film "Hurricane - Il grido dell'innocenza". Anche l'attrice che recita al suo fianco è una vera e propria star hollywoodiana, si tratta della bellissima Meg Ryan, regina della commedia sentimentale a cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta grazie a pellicole quali "Harry ti presento Sally", "Insonnia d'amore" e "C'è posta per te". Citiamo, infine, la presenza del bellissimo Matt Damon, al tempo delle riprese attore emergente, da quel momento in poi ha messo a segno un successo dietro all'altro, recitando per registi di prestigio quali Francis Ford Coppola, Gus Van Sant, Steven Spielberg, Anthony Minghella, Robert Redford, Steven Soderbergh, Martin Scorsese e Clint Eastwood. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

IL CORAGGIO DELLA VERITA', IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 15 GENAIO 2017: LA TRAMA - Mentre prestava servizio nella Guerra del Golfo, il tenente colonnello Nat Serling (Denzel Washington) distrugge accidentalmente uno dei suoi carri armati durante la confusione di una battaglia notturna, uccidendo sfortunatamente il suo caro amico, il capitano Boylar (Tim Ransom). L'esercito degli Stati Uniti non ha nessun interesse nel far emergere davanti all'opinione pubblica questa spinosa faccenda e copre i dettagli della missione, trasferendo Serling verso un lavoro d'ufficio. Qualche tempo dopo, il nostro protagonista viene assegnato ad una commissione speciale volta a determinare se il capitano Karen Emma Walden (Meg Ryan) dovrebbe essere la prima donna a ricevere una medaglia d'onore postuma. La soldatessa era il comandante di un elicottero abbattuto durante una missione di grande delicatezza. Durante le sue indagini, Serling si accorge di alcune incongruenze presenti tra le testimonianze dell'equipaggio della pilota. Lo specialista Andrew Ilario (Matt Damon) loda la sua sventurata compagna d'armi in modo sperticato, il sergente John Monfriez (Lou Diamond Phillips), invece, sostiene che la Walden era una grandissima vigliacca e che se l'equipaggio aveva combattuto con valore era stato soltanto merito suo che aveva assunto il comando della spedizione. Il nostro protagonista è messo sotto pressione dalla Casa Bianca e dal suo comandante, il generale di brigata Hershberg (Michael Moriarty), questi insiste affinché questa brutta situazione possa avere una rapida conclusione. Serling, allora, mette il piede sull'acceleratore e cerca di farsi rivelare la verità da Monfriez durante un giro in macchina. Il sergente lo costringe ad uscire dal veicolo a mano armata, per poi suicidarsi cercando un frontale contro un treno in arrivo. Il nostro protagonista, allora, decide di interrogare nuovamente Ilario, lo specialista questa volta gli racconta tutta la verità e rivela che Monfriez voleva fuggire lasciando i suoi compagni in difficoltà. Quando l'eroica Walden cercò di fermarlo, venne uccisa senza pietà alcuna dal suo commilitone...

© Riproduzione Riservata.