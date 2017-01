IL SEGRETO / Anticipazioni puntata serale 15 gennaio: Aurora e Beltran lasciano Puente Viejo

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 15 GENNAIO 2016: AURORA E BELTRAN LASCIANO PUENTE VIEJO - Il Segreto torna anche quest'oggi per il suo tradizionale episodio serale della domenica, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:15. In esso la lotta per la custodia del piccolo Beltran giungerà alla svolta, dopo che Donna Francisca si presenterà al Jaral annunciando di avere preso una decisione importante. Non potrà dimenticare che Bosco in punto di morte le ha chiesto di affidare il bambino alla sorella, quindi glielo consegnerà, rinunciando a lui per sempre. Eppure anche questa volta non tutto filerà liscio tra nonna e nipote: dopo avere scoperto che Aurora intende vendere il Jaral alla famiglia Mella, la Montenegro si presenterà dalla ricercatrice chiedendole di dare a lei la casa in cui aveva vissuto Tristan. Ma tale dichiarazione non farà stare tranquilla Aurora che avrà paura di nuove ripercussioni da parte della crudele parente: sarà per questo che, senza ulteriore indugio, la figlia di Pepa deciderà di partire immediatamente per Parigi insieme a Beltran, concludendo seduta stante il contratto di vendita con Gabriel Mella. Sarà questa la definitiva uscita di scena di Aurora e del suo nipotino? I problemi continueranno ad intrecciarsi anche per i Santacruz: Eliseo affermerà di non essere affatto contento dell'accordo stipulato con il cognato, apparendo decisamente interessato solo al denaro di famiglia. Ma non mancherà di attuare continue pressioni nei confronti di Sol, dicendo di essere innamorato di lei. Ovviamente le sue intenzioni saranno ben altre...

