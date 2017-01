IL SETTIMO FIGLIO/ Su Italia 1 il film con Jeff Bridges, Ben Barnes e Julianne Moore (oggi, 15 gennaio 2017)

IL SETTIMO FIGLIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 GENNAIO 2017: IL CAST - Il settimo figlio, il film in onda su Italia 1 oggi, doemnica 15 gennaio 2017 alle ore 21.30, una pellicola d'avventura e fantastica dal titolo originale Seventh Son, è nata da una coproduzione che ha visto in campo case cinematografiche cinesi, britanniche, americane e canadesi, è uscita nell’anno 2014 con una durata pari a circa 1 ora e 43 minuti. La regia è di Sergej Vladimorovic Bodrov mentre nel cast figurano Jeff Bridges, Ben Barnes, Julianne Moore, Alicia Vikander e Olivia Williams. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL SETTIMO FIGLIO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una strega cattiva, Madre Malkin (Julianne Moore) catturata e resa prigioniera dal mago e maestro John Gregory (Jeff Bridges) il quale faceva parte di un ordine di cavalieri che da sempre aveva lottato contro il male e le minacce soprannaturali. Madre Malkin era stata sottoposta ad una lunga prigionia ma a causa di un particolare evento astronomico riesce a liberarsi trasformandosi in un drago. Un giorno l’apprendista di Gregory, Billy Bradley viene a sapere che in un villaggio vicino è stato richiesto il loro aiuto a causa di una bambina posseduta. Quando si recano sul posto i due comprendono che si tratta di Malik che sta controllando il corpo della bambina, nonostante i vari tentativi però la strega riesce a fuggire e Billy perde la vita. Nel frattempo un giovane ragazzo di nome Tom Ward (Ben Barnes), settimo figlio di un settimo figlio, che vive nel bosco insieme ai genitori e alla sorella inizia ad avere delle visioni di Gregory. Un bel giorno proprio Gregory si palesa ai genitori di Tom per offrirgli dei soldi in cambio della possibilità per il figlio di diventare un suo apprendista. I genitori anche se a malincuore acconsentono alla cosa. L’intento del Maestro Gregory è riuscire ad insegnare all’unica persona che può fermare la malvagia Mamma Malkin, individuato proprio in Tom, tutti i possibili insegnamenti che possano servire al ragazzo per sconfiggere la strega. Il tutto però deve avvenire prima della prossima luna piena altrimenti Mamma Malkin farà scendere una terribile maledizione sugli uomini. Inizia quindi il viaggio del Maestro Gregory e del suo apprendista Tom, come prima cosa i due si imbattono in una ragazza che la folla sta per bruciare perché ritenuta una strega, per fortuna Tom riesce a salvare la ragazza ma questa le rivela la pericolosità della situazione in cui si è cacciato, tutti i precedenti apprendisti di Gregory sono morti. Per Tom a questo punto inizia una corsa contro il tempo per riuscire a sconfiggere una volta per tutte la strega Malkin e la sua tremenda magia nera.

© Riproduzione Riservata.