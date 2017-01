IRENE GRANDI/ Dal tour al salotto di Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa 15 gennaio 2017)

IRENE GRANDI, LA CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Irene Grandi ospite a Che fuori tempo che fa: la grande musica leggera italiana su Rai Tre. Conto alla rovescia per l'intervista che Fabio Fazio farà alla cantante toscana, in queste settimane impegnata in un tour con Marco e Saverio Lanza dei Pastis chiamato Lungoviaggio. L'appuntamento è per questa sera, domenica 15 gennaio dalle 21.15 su Rai Tre. A Che tempo che fa nella puntata di domenica 15 gennaio ospiti davvero interessanti: ai microfoni di Fabio Fazio si confesseranno il medico star di Facebook Alberto Mantovani, il cantante Nek, il giornalista televisivo Giovanni Floris e i ballerini di danza classica Roberto Bolle e Misty Copeland. Accanto a Fazio le sue spalle tradizionali, l'attrice e comica Luciana Littizzetto e la immancabile Filippa Lagerback. Al termine della puntata andrà poi in onda Che fuori tempo che fa con Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Fabio Volo, Gigi Marzullo e Luciana Littizzetto. Nel salotto di Rai Tre ci saranno l'attore Edoardo Leo, la giovane Greta Scarano, il giornalista Rai Roberto Giacobbo, gli olimpionici Enrico e Daniele Garozzo, la cantante Orietta Berti e appunto Irene Grandi.

IRENE GRANDI, LA CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL TOUR (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Reduce dal successo di Amiche in Arena per beneficenza, Irene Grandi ora è impegnata in Lungoviaggio, spettacolo visionario con i Pastis che comprende video, musica, fotografia e voci oltre a chitarre, pianoforte, macchina fotografica e canto. Sul palco Irene Grandi è accompagnata da Marco e Saverio Lanza, dialoga e canta per uno show corale che emoziona e incanta. Prossime date il 10 marzo a Porto San Giorgio e il 16 marzo a Piombino. La cantante toscana di recente ha pubblicato il video di A memoria, terzo singolo del suo ultimo album intitolato Un Vento Senza Nome: la clip mostra immagini della vita quotidiana di Irene Grandi riprese addirittura con un telefonino durante il tour dello scorso anno.

IRENE GRANDI, LA CANTANTE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA ARTISTICA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Dal 1992 a oggi Irene Grandi ha pubblicato undici album in studio, un live dal titolo Irene Grandi live '03 e quattro raccolte dei suoi maggiori successi discografici. La cantante fiorentina in questi anni ha venduto centinaia di migliaia di copie: cantante, chitarrista, suona anche chitarra acustica e tamburello a mano. Ha partecipato a 5 Festival di Sanremo e collaborato con artisti come Gaetano Curreri frontman degli Stadio, il mitico Edoardo Bennato, Francesco Bianconi leader dei Baustelle, il gruppo Elio e le Storie Tese e il cantante idolo delle teenager Tiziano Ferro. Tra i suoi maggiori successi canzoni come La tua ragazza sempre, Bruci la città e In vacanza da una vita. Ha duettato con tutti i big della canzone italiana, da Jovanotti a Vasco Rossi, da Pino Daniele a Stefano Bollani passando per Luciano Pavarotti. La Grandi ha anche recitato in Il barbiere di Rio nel ruolo dell'angelo custode e nel film L'apetta Giulia e la signora Vita, era la voce dell'ape Giulia. Irene è nello spot del Pocket Coffee del 2010.

