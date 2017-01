Il Segreto, anticipazioni 16 Gennaio: Emilia in lacrime dopo il litigio con suo marito, Cesar si fa avanti, Alfonso scompare nel nulla

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 16 GENNAIO: EMILIA IN LACRIME DOPO IL LITIGIO CON SUO MARITO - L'ultima parte de Il Segreto mostra Emilia addolorata a causa dello scontro avuto in piazza con suo marito Alfonso, che l'ha accusata davanti a tutti di intrattenere rapporti con un altro uomo, Cesar. La donna non si capacita di come un uomo che l'ha amata per tanto tempo sia stato capace di accusarla davanti a tutti e cerca conforto nelle parole di Prado, che è certa che sui zio in questo momento si è già pentito di ciò che ha detto. Alla locanda, però, arriva Fe, che crede che Francisca stia architettando qualcosa, complici anche le parole di Mauricio. La cameriera rivela a Emilia i sospetti del capomastro, che è convinto che la sua padrona non faccia niente per niente, in ogni caso è bene avvertire Aurora, in modo che possa tenere gli occhi bene aperti. Fe, infatti, crede che Francisca potrebbe tornare all'attacco da un momento all'altro. I problemi alla locanda non sono ancora terminati, Eliseo, infatti, fa il suo ingresso con l'unico scopo di ordinare da bere per lui e per i suoi amici. La sua presenza, visti i precedenti, mette in allarme tutti i presenti, compresa Emilia, che comincia a temere il peggio. In suo aiuto, però arriva Matias, pronto a tenere testa al cliente indesiderato con coraggio. Si conclude così la puntata in prima serata de Il Segreto, che torna domani pomeriggio, come sempre su canale 5, per un nuovo appuntamento da non perdere.

