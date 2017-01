IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: GIULIANA DE SIO E L'EVOLUZIONE DI ANNALISA BOTTELLI (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Nel cast de Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, sono cambiati praticamente tutti i personaggi principali. L'unico rimasto è quello della perfida Annalisa Bottelli, interpretata da Giuliana De Sio, che già si è detta dispiaciuta per il fatto che non ci sia nessuno degli attori passati. In un'intervista rilasciata al blog di Davide Maggio, Giuliana De Sio ha parlato del suo personaggio, Annalisa Bottelli, e dei cambiamenti (ovviamente non positivi) che avrà nella nuova stagione de Il bello delle donne 4. "Mentre nelle prime serie era la più st****a, ora è contornata da mostri e dovrà combattere il doppio. La storia della Bottelli è una storia di tradimenti in cui lei perde, ed è proprio il motivo per cui è simpatica. Lotta male, ha un sacco di energie ma perde. Anche lei avrà un finale bello, aperto, che lascia intravedere sviluppi meno interessanti ma più umani. Se mi riconosco nel personaggio? No, anzi, mi dissocio! Ma pur dissociandomi amo tutti i miei personaggi".

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO: SARÀ ALL'ALTEZZA DEL PRECEDENTE? (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Il bello delle donne 4, alcuni anni dopo, vedrà la sua seconda puntata andare in onda il prossimo venerdì 20 gennaio. Con un nuovo cast, ad eccezione di Giuliana De Sio, sono in molti a chiedersi se sarà all'altezza del telefilm degli anni passati. Il bello delle donne era infatti una serie innovativa, che a volte destava anche molto scandalo, e che trattava i temi della vita quotidiana di cui all'epoca non molti volevano parlare: il tradimento, l'aborto, l'omosessualità, il sesso fine a se stesso, ecc... Insomma, Il bello delle donne raccontava la realtà senza troppi fronzoli e per quello piaceva e registrava degli ascolti da capogiro. La quarta stagione sarà all'altezza delle precedenti? Ovviamente i suoi fan sperano di sì, soprattutto per non rimanere con un cattivo ricordo della serie televisiva Mediaset che ha fatto la storia delle fiction e che tanto è stata lodata nel corso degli anni per il suo coraggio.

