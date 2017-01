Isola dei famosi 2017 / Addio Wanna Marchi e Stefania Nobile? Le ultime sul programma (oggi, 15 gennaio 2017)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E NEWS: ADDIO WANNA MARCHI E STEFANIA NOBILE? LE ULTIME SUL PROGRAMMA (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Non è partita benissimo l'Isola dei famosi 2017, dato che quest'edizione era piena di personaggi problematici all'interno del cast: le presenze più discusse, oltre a quella di Stefano Bettarini, sono state quella di Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile, rese note dalle truffe ai danni soprattutto di persone anziane che facevano tramite le televendite. Per questi reati le due donne hanno scontato una pena di nove anni e mezzo di carcere e, adesso, sono libere: ciò che però non è andato giù all'opinione pubblica era la loro partecipazione a l'Isola dei famosi 2017, tanto che sembra che il programma abbia deciso di ritirare la loro partecipazione. La notizia non è ancora ufficiale ma sono diversi i rumors che arrivano su questo versante: la produzione del programma avrebbe deciso in questo modo dopo il mare di critiche arrivate da tutti i telespettatori, che minacciavano addirittura di boicottare il programma se Wanna Marchi e Stefania Nobile fossero state presenti.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, CONCORRENTI E NEWS: IN FORSE ANCHE GIULIA DE LELLIS, OK PER STEFANO BETTARINI? (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - In forse è anche la presenza di un'altra partecipante che era stata quasi data per certa all'Isola dei famosi 2017: si tratta di Giulia De Lellis, fidanzata di Andrea Damante e che avrebbe perso al televoto la possibilità di naufragare nel programma. Sembra invece non in dubbio la partecipazione di Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura che parteciperà come inviato a l'Isola dei famosi 2017 e che in molti stanno criticando dopo le frasi dette al Grande Fratello Vip insieme a Clemente Russo. Insomma, l'Isola dei famosi 2017 ha scelto un cast a tutti gli effetti molto problematico - forse sperando di suscitare un dibattito positivo intorno alle sue scelte e incentivando i telespettatori a guardare il programma - e adesso è costretta a fare un passo indietro, puntando su personaggi meno conosciuti e che forse attirano meno l'attenzione del pubblico. Come reagiranno Wanna Marchi e Stefania Nobile se la notizia che sono state fatte fuori dal programma venisse confermata?

