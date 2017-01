LA NUOVA BONAS, CHI È? NON C'È PAOLA CARUSO AD AVANTI UN ALTRO! RIMPIAZZATA CON GUADALUPE GONZALEZ (FIDANZATA DI ITURBE) - Chi è la nuova Bonas? Nello studio di Avanti un altro non c'è Paola Caruso, che il programma di Paolo Bonolis ha deciso di rimpiazzare con Guadalupe Gonzalez, la fidanzata di Juan Manuel Iturbe. La dolce metà dell'attaccante del Torino (recente è, infatti, il suo trasferimento dalla Roma) ha cominciato, dunque, una nuova avventura televisiva: abbiamo conosciuta la bellissima paraguaiana in Ciao Darwin 7 e ovviamente non poteva passare inosservata. Anche sui social, perché Guadalupe Gonzalez è seguitissima, ad esempio, su Instagram. Pare che Iturbe sia tornato in Italia, chiudendo la breve esperienza al Bournemouth, per la fidanzata, Miss Paraguay. Protagonista nel corpo di ballo di Ciao Darwin, Guadalupe Gonzalez, che è stata finalista di Miss Universo, ritorna così a lavorare con Paolo Bonolis, il quale evidentemente sembra portare molto fortuna alla carriera della bellissima modella sudamericana.

LA NUOVA BONAS, CHI È? NON C'È PAOLA CARUSO AD AVANTI UN ALTRO! RIMPIAZZATA CON GUADALUPE GONZALEZ (FIDANZATA DI ITURBE) - Guadalupe Gonzalez non è più costretta a vivere una storia a distanza con Juan Manuel Iturbe: l'ex ballerina di Ciao Darwin, diventata la nuova Bonas ad Avanti un Altro, è stata raggiunta l'estate scorsa in Italia dal fidanzato, il quale non è stato riscattato dal Bournemouth ed è quindi tornato alla Roma. Ritrovatisi nella Capitale, ora i due devono separarsi nuovamente, ma questa volta i chilometri che li dividono non sono tanti. L'attaccante è stato ceduto, infatti, al Torino, quindi la sua fidanzata dovrà dividersi tra gli impegni lavorativi e la storia d'amore con il calciatore, facendo appena possibile un salto a Torino per la gioia dei tifosi granata, che potranno vederla così da vicino. Se vi siete persi la nuova Bonas ad Avanti un Altro non disperate, perché Guadalupe Gonzalez ha pubblicato poco fa su Instagram uno scatto sulla sua partecipazione al programma. Clicca qui per vedere la foto.

© Riproduzione Riservata.