LORY DEL SANTO & MARCO CUCOLO, LA SHOWGIRL E IL FIDANZATO DA BARBARA D'URSO: DAL FLIRT CON TRUMP A THE LADY 3 (DOMENICA LIVE, OGGI 15 GENNAIO 2017) - Lory Del Santo e Marco Cucolo ospiti di Barbara d'Urso a Domenica Live oggi: la coppia, che ha partecipato all'ultima edizione di Pechino Express, parlerà a Canale 5 di gelosia. Il fidanzato della showgirl non sembra aver ancora digerito la storia che c'è stata tra la sua donna e Donald Trump, il neo presidente degli Stati Uniti d'America. Marco Cucolo, che ha 25 anni in meno rispetto a Lory Del Santo, è estremamente geloso della sua dolce metà. Nello studio di Barbara d'Urso, in occasione della nuova puntata di Domenica Live, Lory Del Santo racconterà cosa c'è stato con Donald Trump, mettendo alla prova la gelosia del fidanzato, che dovrà "digerire" il flirt tra la sua dolce metà e il tycoon americano. Nel programma di Canale 5, però, Lory Del Santo avrà modo anche di presentare la terza stagione della sua "creatura", The Lady. Cosa ci riserverà la nuova stagione della serie di cui è regista, produttrice e sceneggiatrice?

LORY DEL SANTO & MARCO CUCOLO, LA SHOWGIRL E IL FIDANZATO DA BARBARA D'URSO: DAL FLIRT CON TRUMP A THE LADY 3 (DOMENICA LIVE, OGGI 15 GENNAIO 2017) - È stata già trasmessa la prima puntata della terza stagione di The Lady, la serie realizzata da Lory Del Santo e diventata in poco tempo un fenomeno di costume per i suoi dialoghi incomprensibili. La showgirl non ha avuto il tempo di riprendersi dalle fatiche di Pechino Express, a cui ha partecipato con il fidanzato Marco Cucolo, il quale sarà ospite con lei oggi di Domenica Live, che è di nuovo in pista con The Lady, una creatura a sua immagine e somiglianza e di cui è - oltre che regista, produttrice e sceneggiatrice - anche fotografa, costumista e truccatrice. Piaccia o non piaccia, Lory Del Santo ha vinto la sua scommessa con The Lady, che esprime un punto di vista della showgirl, a cui va dato atto del fatto che con coraggio ha punto, anche economicamente, su sé e il suo sogno. Ne parlerà proprio a Domenica Live e in attesa che faccia il suo ingresso nello studio di Barbara d'Urso, godiamoci il trailer della terza stagione di The Lady. Clicca qui per vederlo.

