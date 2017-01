MANUELA ZERO / La novella Raffaella Carrà, fra canti balli e Leonardo Pieraccioni (Domenica In, 15 gennaio 2017)

MANUELA ZERO, LA SHOWGIRL SMENTISCE IL GOSSIP CON LEONARDO PIERACCIONI (DOMENICA IN, 15 GENNAIO 2017) - Un'artista a 360°: è questa la definizione che più calza a pennello a Manuela Zero. Cantante ed attrice, la showgirl può vantare la presenza nel cast di Domenica In, condotto da Pippo Baudo. Fin dal suo debutto avvenuto ad ottobre, la 27enne si è distinta per le sue capacità "vecchia scuola" che richiamano inevitabilmente alla memoria la figura delle showgirl in perfetto stile anni '70. Ed è proprio il canto ad averla avvicinata a Leonardo Pieraccioni, con cui secondo alcuni giornali di gossip avrebbe una relazione. L'estate scorsa erano stati infatti paparazzati mentre si trovavano in vacanza insieme e ad alcuni aveva dato molto da pensare il sorriso a 32 denti stampato sul volto dell'attore. "Lui ha determinato qualcosa di importante nella mia vita", ha rivelato Manuela Zero a Vanity Fair, "ma in questo momento è soprattutto un papà". Nulla di fatto quindi per una delle coppie più in vista dell'estate 2016, mentre la giovane showgirl fa incetta di critiche positive grazie alla sua presenza nello show di Baudo.

MANUELA ZERO E' LA NUOVA RAFFAELLA CARRA'? UN MIX DI BALLO, CANTO E RECITAZIONE IN STILE ANNI '70 (DOMENICA IN, 15 GENNAIO 2017) - Il successo che sta avendo Manuela Zero non è solo agli occhi di tutti, pubblico e critica televisiva, ma è anche motivo di orgoglio per la giovane artista. Il suo intervento come ballerina è possibile inoltre grazie al corpo di ballo di Domenica In. In uno scatto che la Zero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la vediamo infatti al fianco dei ballerini dello show e nel suo post non ha dimenticato di citare anche Raffaella Carrà. E' in effetti molto forte il richiamo a quanto ha fatto il colosso televisivo fin dagli anni d'oro di Fantastico e quanto invece sta realizzando Manuela Zero. Fra gli hashtag citati dalla showgirl anche #sognichesirealizzano, a sottolineare che ha finalmente conquistato quell'obbiettivo che persegue fin da quando era bambina. Clicca qui per vedere la foto di Manuela Zero. Nel mese di dicembre, Manuela Zero è stata inoltre una delle protagoniste del Tecnocasa Christmas show, un evento natalizio promosso dal franchising immobiliare ed in cui si sono susseguiti sul palco artisti del calibro di Martufello, Gianfranco D'Angelo, Marco Stabile e Matteo Becucci. E' stato affidato proprio a quest'ultimo, in qualità di vincitore di X Factor, il compito di scrivere una canzone di Natale cantata in seguito dalla Zero.

