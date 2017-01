MasterChef Italia 6 / Ed. 2017 news: alla Mistery meglio rischiare o no? Il video (oggi, 15 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017 NEWS: ALLA MISTERY BOX MEGLIO RISCHIARE O ANDARE SUL SICURO? IL VIDEO (OGGI, 15 GENNAIO) – L’edizione 2017 del talent culinario MasterChef Italia 6 sta entrando nella sua fase calda con i concorrenti che dopo aver superato le insidie della quarta puntata si preparano ad un quinto appuntamento che si preannuncia altrettanto scoppiettante e ricco di sorprese. Naturalmente la struttura non cambierà con la Mistery Box, l’Invention Test, la prova a squadre in esterna e le drammatiche Pressure finali per lo spareggio salvezza. A tal proposito sull’account facebook ufficiale del talent di Sky, è stato pubblicato un post nel quale viene sollevato il dubbio se durante la prova della Mistery Box sia più conveniente rischiare provando delle ricette sperimentali oppure andare maggiormente sul sicuro limitando al minimo le novità rispetto a quelle che sono le esperienze personali. Nel post è stato linkato un bellissimo video che riassume tutte le ricette che i vari concorrenti hanno proposto durante le Mistery per scoprire come si sono comportati ed in particolare se hanno osato oppure hanno preferito seguire una strada maggiore conosciuta. Clicca qui per vedere il video.

