NCIS - New Orleans 2 / Anticipazioni puntata del 15 gennaio 2017: Laurel e Pride nel mirino della Milizia!

NCIS - NEW ORLEANS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, domenica 15gennaio 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - New Orleans 2, in prima Tv assoluta. Andrà in onda la 19esima puntata, dal titolo "Il fine giustifica i mezzi". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: l'NCIS viene chiamata ad indagare sulla morte di un giovane ufficiale, che risulta sia stato investito da un pullman. Loretta (CCH Pounder) rivela tuttavia la presenza di materiale genetico al di sotto delle unghie di Evan Babbish, il che indica che si trovano in presenza di un omicidio. Analizzando il caso, Sebastian (Rob Kerkovich) e Brody (Zoe McLellan) concludono che quest'ultimo delitto ha fin troppi particolari simili alla morte della sorella dell'agente. Più tardi, Sonja () scopre che la vittima aveva contattato una giornalista, mentre Brody decide di informare il resto della squadra riguardo ai suoi sospetti. Più tardi, Brody decide di fare un salto alla sede del giornale in cui lavorava la sorella e rivede Daniel Nolan (David Hoflin), il fidanzato dell'epoca di Emily. L'agente sta cercando infatti indizi su Zorn, un particolare criminale che potrebbe essere collegato con la sua morte. Nolan tuttavia le rivela che la sorella non ha mai lavorato a quel caso e le ricorda che un ubriaco si è dichiarato colpevole per quel delitto. Secondo Pride (Scott Bakula), Zorn potrebbe aver ucciso Babbish per via dell'articolo scritto contro di lui di recente, mentre Patton (Daryl Mitchell) scopre che la vittima non ha incontrato il criminale, ma ha rubato il suo portatile. Data la sua assenza dal lavoro, Loretta fa visita a Brody, che le manifesta la sua sofferenza per non riuscire ad andare avanti con la soluzione del mistero che riguarda la sorella. Nolan invece chiede all'agente di mollare tutto ed andare avanti, dato che non esistono risposte ai suoi dubbi. Le rivela anche di essere sul punto di sposarsi, ma Brody rimane delusa nel vedere che ha già dimenticato Emily. Grazie ad un tracciatore nel portatile di Zorn, Patton scopre che qualcuno sta cercando di accedere da remoto, ma Pride rivela alla squadra che l'uomo è stato ucciso in un incidente statale. Sono in grado così di identificare subito l'hacker, Edward Lamb (Garikayi Mutambirwa), che rivela tuttavia di essere un grande amico di Emily. Il ragazzo ammette inoltre di essere stato lui ad inviare le famose foto a Brody, nella speranza che facesse luce sul mistero. Questo ed altri particolari ottenuti grazie a Patton, permettono alla squadra di arrestare Martin Gorman (Matt Socia) come esecutore materiale di tre persone, fra cui Emily Brody. Viene inoltre arrestato Robert Nolan (Scott Klace), il padre di Daniel, che ha ordinato i delitti per eliminare la competizione.

NCIS - NEW ORLEANS 2, ANTICIPAZIONI 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 19 "IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI" - La figlia di Pride, Laurel, viene presa di mira da un uomo sconosciuto e viene ricoverata in ospedale. Durante la loro conversazione, Pride scopre che la ragazza ha reagito al suo aggressore e che quest'ultimo, in seguito, è morto. Laurel crede che qualcuno l'abbia seguita a bordo di un furgone, ma gli investigatori non sembrano interessati a questo particolare. Pride decide quindi di affrontare il poliziotto che si sta occuopando del caso, accusandolo di procedere troppo a rilento per individuare il colpevole. Una volta scoperto che Laurel ha detto la verità, ma solo per quanto riguarda il pedinamento, Pride riesce ad ottenere un vantaggio facendo leva sul furgone visto in precedenza dalla figlia. Una volta trovato il mezzo, all'interno viene trovate apparecchiature per la videosorveglianza e foto di tutto il team. Pride inizia quindi a pensare che qualcuno lo stia tenendo d'occhio. Più tardi, un agente da DC viene incaricato di collaborare nel caso, rendendo King particolarmente nervoso. Alla fine, concludono che gli omicidi sono stati perpretrati dalla Milizia, ma visto il forte interesse di Pride, è diventato il loro obbiettivo principale.

