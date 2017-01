NEK/ Pronto per una nuova avventura? Le rivelazioni nel salotto di Fabio Fazio (Che tempo che fa, 15 gennaio 2017)

NEK, IL CANTANTE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Tra moto e musica, il cantautore di Sassuolo Filippo Neviani, in arte Nek, ritorna ancora sulla cresta dell'onda. Sono ormai passati vent'anni da quel Laura non c'è che lo fece balzare in vetta alle classifiche: dopo diversi anni continua la sua scalata nel panorama musicale italiano e ritorna anche in televisione, ospite a Che tempo che fa, trasmissione di varietà condotta da Fabio Fazio ed in onda nel week end. Ben 11 milioni di dischi nella sua carriera e tanti premi: ultimamente Nek ha compiuto 45 anni: il 6 gennaio infatti, il cantante ha spento le candeline, ovviamente con gli omaggi da parte di tutta la musica italiana. Dopo un periodo di appannamento Nek è tornato alla ribalta portando una cover davvero particolare di Se Telefonando, successo di Mina: il cantante romagnolo è tornato alla ribalta proprio grazie a questa sua interpretazione in chiave pop rock, che lo ha fatto risalire in tutte le classifiche.

NEK, IL CANTANTE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL SUO TOUR (CHE TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Ultimamente Nek è tornato a far parlare di sé proprio per il suo nuovo Tour, che toccherà moltissime città italiane nei prossimi mesi. Si inizierà con il botto, visto che il 21 maggio suonerà nella suggestiva cornice dell' Arena di Verona. Lo stesso Neviani è davvero soddisfatto di ciò e vuole veramente iniziare alla grande questo nuovo anno. Inoltre durante l'estate toccherà piazze come Napoli, Roma e Brescia: al momento le date si fermano al 12 agosto, quando si esibirà a Forte dei Marmi. Non è esclusa però l'aggiunta di altre date. Sui social il cantante è molto attivo in questi giorni: prima ha scatenato i suoi fan con una sua foto su un palco, un bel primo piano a dimostrare che non vede l'ora di scendere sul palco dell' Arena. Poi Nek dà spazio alle sue passioni, una su tutte le moto. Infatti ha postato su Instagram che lo ritrae a cavalcioni su una Harley Davidson, sua grande passione da sempre. Il cantante emiliano ha voluto condividere con tutti i suoi fan il suo amore per le due ruote.

NEK, IL CANTANTE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - La sua carriera inizia nel 1992, ma la sua vera esplosione è sicuramente nel 1997, quando firma un contratto con la Warner Music. In quell'anno scala tutte le classifiche con il brano Laura non c'è, con cui partecipò al Festival della Canzone italiana di Sanremo. Un successo enorme, visto che la canzone venne prodotta in più versioni. Nel 2003 arriva la sua prima raccolta, con diversi brani che hanno segnato la sua carriera musicale. Nel 2016 pubblica il suo tredicesimo lavoro in studio: stiamo parlando di Unici, suo ultimo lavoro. Un ottimo successo per il cantautore, che ha venduto oltre 25mila copie sul mercato nostrano.

