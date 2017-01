OROSCOPO 2017 / Paolo Fox, classifica a Mezzogiorno in Famiglia e previsioni oggi 15 gennaio 2017. Sfida tra comuni: Quistello vs Santa Severina

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, CLASSIFICA SETTIMANALE A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA E PREVISIONI OGGI 15 GENNAIO 2017 - I segni e l'Oroscopo 2017, ma soprattutto la classifica di Paolo Fox sta per ritornare a Mezzogiorno in famiglia. Lo spazio dedicato alle stelle ci regalerà oggi, domenica 15 gennaio 2017, un piccolo sguardo a quello che potrebbe succedere in futuro ai nati di tutti i segni. Prima di scoprire quali novità ci saranno per oggi, rivediamo insieme i segni top ed i segni flop della scorsa domenica. All'ultimo posto i Gemelli, a causa di Saturno in opposizione, che all'inizio dell'anno ha provocato non pochi problemi. Qualcuno dovrà prendere le distanze dal partner, oppure è stato in pena di recente perché il compagno o la compagna non è stata bene. L'amore in generale potrebbe essere un nodo cruciale per i Gemelli, che si ritrovano a vivere più di qualche dubbio. Cosa fare in primavera? All'11esima posizione il Leone, che nonostante questo stallo ad inizio d'anno, potrà contare su un 2017 vincente. Soprattutto per l'amore, fra febbraio ed aprile, grazie all'influenza importante di Venere. C'è chi convolerà verso nozze o convivenze, mentre altri potrebbero voler chiudere un rapporto per dirigersi altrove. Medaglia d'argento al Toro, che conquista il secondo posto. Fra mercoledì e giovedì ci potrebbe essere una bella conferma. I nati del segno non sono solo belli dentro, ma riescono a dare anche una garanzia alle altre persone, una forte sicurezza. Segno della lealtà ed affidabilità, pretendete la stessa cosa dagli altri. Fino a luglio positivo, meglio distribuire le energie nella prima parte dell'anno. Primo posto per lo Scorpione, che deve recuperare le energie dopo un Capodanno compromettente da questo punto di vista. Si apre una parentesi importante, soprattutto a partire da settembre. Tutto questo non farà altro che dare un trampolino di lancio positivo verso progetti vincenti che si estenderanno anche nel 2018 e 2019. Clicca qui per rivedere la classifica dei segni di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI DEL 15 GENNAIO 2017: QUISTELLO VS SANTA SEVERINA - I balli, i giochi e soprattutto la sfida fra Comuni ritorneranno di nuovo a Mezzogiorno famiglia in questa domenica 15 gennaio 2017. Lo show di Rai 2 è pronto per rendere festosa la mattinata di tutti i telespettatori, che potranno assistere alla seconda ed ultima manche fra Quistello e Santa Severina. I campioni, della provincia di Mantova, sono riusciti a mantenere il titolo nella puntata di ieri, stracciando i rivali. La splendida cornice di questo borgo dalle origini medievali è arricchita dalla presenza del fiume Secchia, un'emissario del vecchio Po. Abbiamo conosciuto da vicino e ricordato insieme a loro la tragedia che si è abbattuta nel 2012 nella zona, a causa di due violenti terremoti. Ma Quistello è molto di più, anche grazie alle strutture architettoniche , come la Chiesa di San Bartolomeo, al cui interno si può ammirare tra l'altro anche la Via Crucis di Lanfranco Frigeri, un pittore mantovano contemporaneo. Di matrice antica anche la rivale Santa Severina, in provincia di Crotone, in Calabria. Il ritrovamento di alcuni reperti fa infatti immaginare che fosse già abitata nell'era del brondo e del ferro. Si suppone che fosse conosciuta come Siberene e fu un centro grego ed in seguito romano, finendo poi in mano ai Bizantini nel 1076. Riusciranno gli abitanti di questo pittoresco borgo a conquistare la vittoria? Lo scopriremo fra pochissimo.

