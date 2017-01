PRETTY LITTLE LIARS 7/ Anticipazioni del 17 gennaio 2017: Spencer sospetta di Caleb. Chi è A.D.? Sbarca in Italia l'ultima stagione di Marlene King.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 GENNAIO 2017: LA SERIE - Fan di Pretty Little Liars 7 a raccolta: l'attesa è finita. Nella prima serata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, Premium Stories trasmetterà infatti i primi due episodi della settima stagione, intitolati "Tic tac stronzette" e "Manicomio". Purtroppo ci sono anche delle cattive notizie, come sapranno bene tutti gli appassionati della serie Tv: questo capitolo sarà l'ultimo. La decisione di Marlene King non ha lasciato spazio a dubbi ed ha chiuso a doppia mandata l'universo delle piccole bugiarde. Prima di assistere al gran finale, ci attendono tuttavia numerose sorprese. Scopriamo quali. Iniziamo con una delle protagoniste secondarie, Mary Drake, che in questi nuovi episodi passerà di diritto al cast più solido. Il finale della stagione precedente ci ha dato infatti un anticipo della sua personalità, ma tutto quello che succederà alle nostre ex teenager sarà inaspettato. A.D. intanto prosegue la propria politica di terrore e macchinazioni, assumendo di nuovo il testimone che un tempo è stato affidato ad A. Come villain verrà fatta luce invece anche ad Elliot Rollins, che rivelerà un segreto particolare. Le piccole bugiarde, Aria in particolar modo, sono infatti convinte di essere finalmente in salvo, dato che Noel è stato eliminato. Ovviamente non sarà così, dato che a tormentare le loro vite sarà una minaccia più grande e pericolosa. Se ne accorgeranno fin dai primi minuti del pilot, quando le cinque protagoniste riceveranno un sospettoso regalo di Natale, con all'interno uno dei giochi perversi che A.D. adora moltissimo. I segreti della famiglia DeLaurentis ritorneranno a galla, alcuni anche imprevedibili. Punto interrogativo per le storie d'amore? Assolutamente no, ha sottolineato la creatrice durante la presentazione della stagione. Chi infatti è destinato a stare insieme, troverà il modo di ricucire i rapporti, anche nel caso in cui sembrano irrimediabilmente compromessi. Segnaliamo inoltre Torrey DeVitto, una delle protagoniste di Chicago MED, fra le guest star, mentre prepariamoci popcorn e fazzolettini per assistere ad una scena inedita, che porterà le bugiardelle sul palco di un musical.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "TIC TAC STRONZETTE" - Spencer, Emily ed Aria temono di aver commesso un omicidio ed iniziano a scavare una misteriosa fossa. Alcuni giorni prima, Spencer ed il resto degli amici iniziano a cercare Hanna, mentre vedono degli stani movimenti di Mary Drake. Toby rivelerà agli altri il segreto della donna, che nel frattempo ha assunto il comando del Lost Woods Resort. A.D. si farà sentire nel giro di pochi minuti, dopo averle preso in giro con una bambola di Hanna. Hanno solo 24 ore di tempo per consegnare il killer di CeCe prima che la loro amica muoia. Ovviamente tutti credono che la responsabile sia Alison, l'unica che ai loro occhi potrebbe aver avuto un movente. Alla ricerca di una prova, Mona e Caleb inizieranno a seguire Mary, mentre il resto del gruppo indagano al Resort ed il resto perlustra la casa di Alison.

PRETTY LITTLE LIARS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 2 "MANICOMIO" - Mary porta Hanna a casa di Spencer, mentre le bugiardelle iniziano a nutrire dei seri dubbi su Elliot. Aria scopre inoltre che Liam si occuperà della cura del libro di Ezra, motivo che fa nascere forti tensioni fra loro. In realtà Aria prova ancora qualcosa sia per il suo vecchio professore che per la sua nuova fiamma. Caleb e Spencer invece entrano in crisi, mentre Alison chiama in piena notte Emily. Alison si trova infatti rinchiusa al Webly, ma Elliot interverrà per impedire che le due amiche si parlino. Che cosa nasconde l'ambiguo dottore? Una volta al sicuro, Hanna verrà informata dalle amiche sui recenti sviluppi su Alison, mentre Spencer inizia a guardare Caleb con occhi diversi, convinta che nasconda qualcosa.

