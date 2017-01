QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI/ Anticipazioni terza puntata 15 gennaio 2017: il posto di Ramon Serrano è in pericolo?

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017: NUOVA COLLOCAZIONE IN PALINSESTO - È stato un brutto colpo per i telespettatori che si sono appassionati alle vicende di Sonsoles de Llanzol (Blanca Suarez) e di Ramon Serranno Suner (Ruben Cortada) in Quello che nascondono i tuoi occhi scoprire che la fiction, di origine spagnola, era momentaneamente sospesa a causa degli scarsi risultati di audience ottenuti durante i primi due episodi trasmessi su Canale 5. Alla fine, la rete ammiraglia Mediaset ha scelto di spostarla subito dopo Il Segreto, in seconda serata la domenica sera: oggi, 15 gennaio 2017, a partire dalle 23.20 circa assisteremo dunque alla terza puntata della serie tv che vede al centro una burrascosa storia d’amore ambientata nella Spagna degli anni ’40: nel cast della fiction spicca anche Loreto Mauleton, il volto dell’attrice è molto conosciuto anche qui in Italia come quelle della Maria di Puente Viejo. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio che cosa succederà in seconda serata ai protagonisti di Quello che nascondono i tuoi occhi.

QUELLO CHE NASCONDONO I TUOI OCCHI, ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA 15 GENNAIO 2017 - Il travolgente amore clandestino nati tra la bella Marchesa di Llanzol e Serrano è destinato a finire? Quello che nascondono i tuoi occhi, fiction spagnola trasmessa da Canale 5, torna in scena in seconda serata stasera, domenica 15 gennaio 2017, con il terzo episodio in programma. Le chiacchiere non sembrano esaurirsi, e riguardano tutte un unico argomento: la presunta relazione tra Sonsoles de Llanzol e Ramon Serrano Suner. È stato proprio l’ambasciatore inglese, con lo scopo di screditare il ministro, a farle circolare per primo e naturalmente arriveranno anche a Franco. Verranno è così costretto ad allontanare Maria Sonsoles, che è incinta e non prende così bene la decisione dell’amante, che ha agito senza considerare anche il suo parere e i suoi sentimenti. La gravidanza della Marchesa, in ogni caso, procede e questo rende piuttosto vani tutti i tentativi che Serrano ha messo in campo per distogliere gli occhi e le orecchie di tutti dalla loro relazione. Ad alimentare i fuochi contribuirà anche la spia Olivia, l’istitutrice, che verrà scoperta da Juan e Hilde. A causa dell’enorme scandalo, dunque, Ramon Serrano Suner verrà sollevato dal suo incarico da Franco…

