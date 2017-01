ROBERTO BOLLE/ La ballerina americana Misty Copeland lo accompagnerà nel salotto di Fabio Fazio (Che tempo che fa, 15 gennaio 2017)

ROBERTO BOLLE, IL BALLERINO OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Roberto Bolle ospite a Che tempo che fa: il grande ballerino di danza classica si confessa ai microfoni di Fabio Fazio. Appuntamento da non perdere questa sera, domenica 15 gennaio su Rai Tre: al programma di punta della terza rete Rai arriva il meraviglioso Roberto Bolle, etoile che tutto il mondo ci invidia. Bolle parlerà del suo amore per il balletto ma anche della sua vita privata. Accanto a lui la sua nuova compagna di danza, la ballerina americana Misty Copeland. Gli altri ospiti di Che tempo che fa saranno il conduttore televisivo Giovanni Floris, il medico Alberto Mantovani e il cantante Nek. Come sempre in studio ci saranno la comica Luciana Littizzetto e la showgirl Filippa Lagerback. A seguire Che fuori tempo che fa: ci saranno Edoardo Leo, Greta Scarano, Irene Grandi, Nek, Roberto Giacobbo, Enrico e Daniele Garozzo, Orietta Berti, Vincenzo Salemme, accompagnati da Con Nino Frassica, Fabio Volo, Gigi Marzullo e Luciana Littizzetto.

ROBERTO BOLLE, IL BALLERINO OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: L'AMORE PER LA DANZA (CHE TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - Roberto Bolle ha di recente inaugurato la stagione del balletto al Teatro alla Scala di Milano con la sua nuova partner di scena, Misty Copeland, prima ballerina di origini afroamericane a ottenere il titolo di principal dell'American Ballet Theatre. Al settimanale femminile Vanity Fair Bolle ha spiegato che cos'è per lui la danza classica: l'arte per il ballerino milanese è bellezza e la bellezza è qualcosa di assolutamente unico, un momento irripetibile, più potente di un monumento, proprio come un'opera d'arte che rimane per sempre. Per l'etoile la danza eleva lo spirito. Ma non è tutto oro quello che luccica: Roberto ha rivelato di aver fatto grossi sacrifici nella sua carriera, di non aver mai cercato scorciatoie, di aver sempre cercato di evitare le cadute di stile e di aver conquistato i traguardi a piccoli passi. Così, dice Roberto Bolle, è riuscito ad arrivare al cuore dei suoi ammiratori. Tra le onorificenza che ha ottenuto in carriera c'è anche il prestigioso titolo di Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana.

ROBERTO BOLLE, IL BALLERINO OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 15 GENNAIO 2017) - E' il più bravo ballerino di danza classica del mondo, primo ballerino del teatro alla Scala di Milano dal 1996, scoperto da Rudolf Nureyev, papà del balletto moderno. Ha lavorato al Royal Ballet di Londra, con la compagnia del Balletto nazionale canadese, al Balletto di Stoccarda, al teatro Staatsoper di Berlino, al Teatro dell'opera di Vienna, all'opera di Monaco di Baviera e preso parte al Wiesbaden Festival e al Tokyo Ballet. Tra i passi a due più famosi ci sono quelli con le ballerine Carla Fracci, Alessandra Ferri, Ambra Vallo, Eleonora Abbagnato. Da quest'anno ha uno show tutto suo in Rai che si chiama Roberto Bolle - La mia danza libera.

br/>© Riproduzione Riservata.