ROBERTO BOLLE & MISTY COPELAND / Romeo e Giulietta, dal Teatro alla Scala di Milano: la nuova coppia del balletto su Rai5 (oggi, 15 gennaio 2017)

ROBERTO BOLLE & MISTY COPELAND IN ROMEO E GIULIETTA DAL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO: LA NUOVA COPPIA DEL BALLETTO SU RAI5 (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Roberto Bolle e Misty Copeland sono protagonisti di "Romeo e Giulietta", proposto da Rai Cultura oggi, domenica 15 gennaio, alle 21.15 su Rai 5 con la regia televisiva di Lorena Sardi. L'étoile e la principal dell'American Ballet Theatre affronteranno un classico della coreografia sulle note di Prokof'ev. La sua straordinaria, emozionante, descrittiva e teatrale musica si unirà alle variazioni tecniche, danze e passi a due eleganti pensati da Kenneth MacMillan per regalare uno spettacolo coinvolgente. "Romeo e Giulietta" è un classico della Scala ed è stato il titolo d'apertura della Stagione di Balletto 2016/2017 del teatro milanese. Negli ultimi anni abbia visto alternarsi diversi protagonisti appassionati per dare vita alla vicenda shakespeariana dello degli amanti veronesi, ma oggi assisteremo al debutto di Misty Copeland al fianco di Roberto Bolle. È la prima artista afroamericana ad essere nominata principal all'American Ballet Theatre in 75 anni di vita della compagnia, ma è stata anche protagonista di molte trasmissioni televisive, premi e iniziative di beneficenza.

ROBERTO BOLLE & MISTY COPELAND IN ROMEO E GIULIETTA DAL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO: LA NUOVA COPPIA DEL BALLETTO SU RAI5 (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Misty Copeland come Billy Elliot: la ballerina nata a Kansas City nel 1982 è la prima afroamericana ad essere nominata principal dancer dell'American Ballet di New York ed è la prima Giulietta nera sul palco del Teatro alla Scala di Milano. Abbiamo già avuto modo di ammirare le qualità di Misty Copeland quando è stata ospite di Roberto Bolle nel programma "La mia danza libera": ha ballato con l'étoile il passo a due del balcone che chiude il primo atto. Tecnica e interpretazione sono gli ingredienti per proporre al meglio Giulietta, che danza da due anni: «Ho avuto la fortuna di studiare il personaggio in sala prova all'American ballet con Alessandra Ferri, una delle più grandi Giulietta del nostro tempo, che mi ha dato molti consigli. Anche se poi quella che porto sul palco è la "mia" Giulietta» ha dichiarato, come riportato dall'Avvenire, Misty Copeland, che vede nella sua vita diversi aspetti che caratterizzano la vita del personaggio, come perdite dolorose e momenti felici.

