SANREMO 2017 / Festival, news: la De Filippi non rifiuta solo il cachet ma anche i 20 cambi d’abito (oggi, 15 gennaio 2017)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: LA DE FILIPPI RIFIUTA I 20 CAMBI D’ABITO (OGGI, 15 GENNAIO 2017) – Il conto alla rovescia è ormai iniziato per quello che si preannuncia come un Super Festival di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti è riuscito in una vera e propria impresa convincendo Mediaset e soprattutto Maria De Filippi a prendere parte a questa edizione della kermesse canora nelle vesti di co-conduttrice. Tuttavia stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la famosa conduttrice di Canale 5 ispiratrice di programmi di grande successo come C’è posta per te e Amici, avrebbe messo dei paletti sui quali non sembra intenzionata a negoziare. Nello specifico, stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica si sarebbe opposta fermamente alla possibilità di doversi sottoporre ai venti cambi di abito richiesti dalla redazione del Festival per effettuare le foto di rito. La De Filippi che per l’occasione sarà vestita da Givenchy, ne ha accettato soltanto cinque sottolineando come lei “odia fare la star in posa”.

