SOPHIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: L'ATTRICE ATTESA A MOSCA IL 28 MARZO. LIZ TAYLOR TEMEVA CHE LE PORTASSE VIA RICHARD BURTON? (15 GENNAIO 2017) - Sophia Loren sarà a Mosca per partecipare ad una serata creativa che si terrà il 28 marzo al Crocus City Hall. L'attrice 82enne, che era stata a Mosca l'ultima volta nel 2015 in occasione del compleanno del pittore Nikas Safronov, condividerà - stando a quanto riportato da Askanews - i propri ricordi, rivelerà segreti e aneddoti della sua splendida carriera cinematografica. Lo hanno annunciato gli organizzatori dell'evento: nel loro comunicato si legge che «durante il recital, gli ospiti potranno fare domande alla Loren, e i possessori di biglietti delle prime file avranno la rara opportunità di farsi fotografare con la leggenda del cinema mondiale». Il viaggio di Sophia Loren in Russia non sorprende, visto che l'attrice italiana è amatissima anche lì, sin dal periodo sovietico, e non solo per aver interpretato il film "I girasoli" di Vittorio De Sica, ambientato in parte proprio in quella che era l'Urss.

SOPHIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: L'ATTRICE ATTESA A MOSCA IL 28 MARZO. LIZ TAYLOR TEMEVA CHE LE PORTASSE VIA RICHARD BURTON? (15 GENNAIO 2017) - Liz Taylor temeva che Sophia Loren potesse portargli via Richard Burton: un nuovo libro sulla coppia ha rivelato la gelosia della star di Hollywood per l'ex marito, che potrebbe aver avuto un flirt con l'attrice italiana. C'era una donna, considerata all'epoca la più bella del mondo, che Liz Taylor temeva ed era proprio Sophia Loren: lo ha rivelato Gianni Bozzacchi nel libro "My Life in Focus: viaggio di un fotografo con Elizabeth Taylor e The Hollywood Jet Set". Anche se Sophia Loren era sposata con Carlo Ponti, cominciarono a circolare voci di una storia d'amore con Richard Burton, all'epoca ex marito di Liz Taylor. Le voci non sono mai state confermate ufficialmente, ma il fotografo ha affermato che Liz Taylor era sicura che ci fosse stato qualcosa tra i due. Questa vicenda sta facendo discutere in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, dove tabloid e riviste di gossip hanno riacceso i riflettori sulle due dive.

© Riproduzione Riservata.