STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto, Il settimo figlio e I due superpiedi quasi piatti (domenica, 15 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 15 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, la programmazione serale dei canali del Biscione sarà come al solito ricca di eventi da seguire e che riusciranno a raggiungere i gusti di tutta la famiglia. Apre la prima serta di Canale 5 la soap opera Il Segreto con le sue nuove storie ed intrighi mentre un film per ragazzi viene mandata in onda su Italia uno, la comicità ci attende su Rete 4 con un film dove i protagonist sono Bud Spencer e terence Hill, con la messa in onda su del film Superpiedi quasi piatti. Ma adesso passiamo a vedere la programmazione della serata Mediaset nel dettaglio.

A cominciare da Canale 5, dove verrà trasmessa un'altra emozionante puntata della telenovela spagnola Il segreto. In seconda serata ci sarà il terzo episodio della mini serie televisiva spagnola intitolata Quello che nascondono i tuoi occhi, con le interpretazioni di Blanca Suarez e Ruben Cortada. Su Italia 1, per la prima volta in televisione, verrà trasmesso il film dal titolo Il settimo figlio, con un cast molto nutrito composto da Julianne Moore, Jeff Bridges, Kit Harington e Ben Barnes. In seconda serata invece andrà in onda la pellicola True Legend, un film cinese uscito nel 2010. Su Rete 4, ultimo dei canali principali, in prima serata si potrà assistere alla riproduzione del film comico I due superpiedi quasi piatti, con la presenza dello straordinario duo formato da Terence Hill e Bud Spencer.

Sullo stesso canale, in seconda serata, verrà emesso il film Il grande sogno, diretto dal regista Michele Palcido e con un cast di attori italiani composto da Riccardo Scamarcio, Jamine Trinca, Laura Morante e Luca Argentero. Se invece siete alla ricerca di una commedia da poter guardare assieme a tutta la famiglia, allora il canale giusto dove sintonizzarvi è senza dubbio La 5. Infatti verrà trasmessa la pellicola dal titolo Tom-Un angelo in missione, interpretata da Lauren Coe, Lesley Conroy, Fionnula Flanagan e Amy Huberman. Un'altra commedia leggera, un classico del cinema americano, è quella intitolata Nudi e Felici, diretta dal regista David Wain, con l'attuazione di Jennifer Aniston, Malin Akerman, Paul Rudd e Ray Liotta.

Questo film sarà visionabile sul canale Italia 2. Proseguendo nel vostro zapping serale, su Mediaset Extra vi imbatterete nella terza stagione del programma d'intrattenimento Tu si que vales, condotto dalla bellissima Belen Rodriguez e dal cuoco Simone Rugiati, con la partecipazione dei giudici Rudi Zerbi, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Teo Mammuccari. Se siete degli amanti della serie televisiva The mysteries of Laura, troverete pane per i vostri denti sul canale Top Crime dove, a partire dalle ore 21, verranno trasmesse due puntate. Infine sul canale Iris ci sarà il film commedia St. Vincent de Van Nuys.