STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti 4, N.C.I.S. e Che fuori tempo che fa (domenica, 15 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 15 GENNAIO 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, le reti Rai promettono una programmazione molto valida in grado di soddisfare tuttii telespettatori. Due film da non perdere andranno in onda su Rai 4 e Rai Movie, Rai Due ripropone il genere poliziesco, su Rai Tre ci sarà il consueto appuntamento con il talk show di attualità di Fabio Fazio. Rai Premium manderà la replica del nuovo spettacolo di Gigi Proietti mentre su Rai 5 imperdibile è l'appuntamento con la musica lirica. In seconda serata su Rai Uno, dopo il TG1 Notte, andrà in onda Gigi Marzullo in una nuova puntata di "Applausi", su Rai Due invece ci sarà "La domenica sportiva", mentre su Rai Tre andrà in onda il talk show di Diego Bianchi "Gazebo Speciale". Considerato il successo della fiction "Che Dio ci Aiuti" si prevede che sia Rai Uno il canale che registrerà gli ascolti più alti. Ma dopo questa breve e intensa sintesi, addentriamoci nel dettaglio della programmazione.

Sempre più seguita la serie televisiva "Che Dio ci aiuti 4", in onda su Rai Uno. La terza puntata di questa quarta serie propone il quinto e il sesto episodio intitolati "Un'altra me" e "Sangue del mio sangue". Nel primo l'instancabile Suor Angela (Elena Sofa Ricci)deve scoprire i segreti di Claudia, inoltre dovrà stare dietro a Monica che ultimamente frequenta molto Nico. Azzurra accetta di uscire a fare compere insieme ad Emma ma le ritornano alla mente brutti ricordi. Nel sesto episodio Suor Angela vuole a tutti i costi aiutare il padre di un ragazzino malato di leucemia. Monica è stata invitata alle nozze del suo ex e deve trovare un accomagnatore.

Tra le new entry nel cast della fiction ci sono Nico Santopaolo, Gianmarco Saurino, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. Appuntamento su Rai Due con l'unità anticrimine della Marina americana che, nell'episodio "Non dimenticare" deve risolvere un caso di assassinio che riporta ad un'indagine chiusa molti anni prima. Il secondo episodio si intitola "Il fine giustiica i mezzi", ed è tratto dalla seconda stagione di "NCIS: NewOrleans". Su Rai Tre ritorna "Che fuori tempo che fa", con le interviste di Fabio Fazio agli ospiti in studio. Non mancheranno gli interventi di Nino Frassica, Gigi Marzullo e Luciana Littizzetto. Rai 4 trasmetterà il film di genere commedia "Un ciclone in casa", una pellicola diretta dal regista Adam Shankman, con Steve Martin, Eugene Levy e Queen Latifah. E' la storia di un avvocato che conosce una donna attraverso una chat e decide di incontrarla. Gli amanti di musica lirica saranno lieti di seguire sul canale Rai 5 lo spettacolo intitolato "Romeo e Giulietta" trasmesso dal teatro alla Scala di Milano. Le musiche sono del compositore russo Sergej Prokof'ev. Su Rai Movie è prevista la messa in onda del film drammatico-biografico "Il quinto potere", per la regia di Bill Condon. Tra gli interpreti principali ci sono Benedict Cumberbatch, Stanley Tucci e Daniel Brühl. Una prima serata divertente e rilassante quella di Rai Premium che manderà in onda la replica dello spettacolo "Cavalli di battaglia" con Gigi Proietti. Il noto attore e comico romano ha realizzato questo spettacolo ispirandosi alle sue ultime tournée. L'artista romano sarà accompagnato da una grande orchestra e sul palco, con lui, le sue due figlie e una rappresentanza di attori che si sono formati nella sua scuola.