STURDUST/ Su Italia 1 il film diretto da Matthew Vaughn con Michelle Pfeiffer

STURDUST, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 GENNAIO 2017: IL CAST - Su Italia 1 alle ore 19.00 di questa domenica 15 gennaio 2017 viene proposto all’affezionato pubblico il film di genere avventura – fantastico Stardust. Si tratta di una pellicola uscita nel 2007 per la durata di circa 2 ore e 8 minuti, frutto di una coproduzione tra Stati Uniti e Gran Bretagna con la regia di Matthew Vaughn, soggetto tratto dal romanzo omonimo scritto da Nei Gaiman ed adattamento della sceneggiatura curato dallo stesso regista con la collaborazione di Jane Goldman. Il film è stato prodotto della Marv Films assieme alla Ingenious Film Partners, è stato distribuito nelle sale cinematografiche dalla Universal Pictures, la fotografia è stata curata da Ben Davis, il montaggio è stato eseguito da Jon Harris e Sirisha Varigonda, le musiche sono state composte da Ilan Eshkeri e la scenografia è stata ideata da Gavin Bouquet. Nel cast sono presenti Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Joanna Scanlan, Sarah Alexander, Robert De Niro e Peter O’Toole.

STURDUST, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La vicenda ha inizio in Inghilterra, un ragazzo di nome Tristan (Charlie Cox) desidera da sempre conquistare la bella Victoria (Sienna Miller) di cui è profondamente innamorato. Victoria però oltre a distinguersi per la sua incantevole bellezza ha un cuore molto triste e quindi tutti gli innumerevoli tentativi che Tristan fa per conquistarla sembrano essere vani. Un giorno al ragazzo viene l’idea di portarle in dono una stella caduta. Questo obiettivo lo fa mettere immediatamente in viaggio conducendolo verso una terra misteriosa ed alquanto proibitiva che sembra trovarsi proprio al di là dei confini del suo villaggio. Man mano che Tristan prosegue con il suo viaggio, questo sembra rivelarsi una sora di odissea, dopo un po’ di vagare il ragazzo trova la stella che però si è tramutata in una giovane e bellissima ragazza di nome Yvaine (Claire Danes). Tristan però si rende conto di non essere il solo ad essere in cerca della stella, ci sono infatti quattro ragazzi che sono figli di un re (Peter O’Toole), inoltre sulle tracce della stella perduta ci sono anche i fantasmi dei tre fratelli che sono morti i quali sono tutti alla ricerca della stella per riuscire a mettere le mani sul trono. Inoltre per raggiungere il suo obiettivo Tristan dovrà vedersela anche con una strega di nome Lamia (Michelle Pfeiffer) la quale è invece in cerca della stella perché sa che entrando in suo possesso può assicurasi una giovinezza eterna. Tristan tuttavia si imbatte anche in un pirata conosciuto da tutti come il Capitan Shakespeare (Robert De Niro) nonché in un mercante poco onesto di nome Ferdy the Fence (Ricky Gervais). Nell’affrontare tutte queste peripezie ed avventure giorno dopo giorno Tristan comprende che non ha più motivo di cercare la stella perduta, grazie proprio a Yvaine il ragazzo ha conosciuto l’amore e si è perciò innamorato di lei. Ora il motivo del suo viaggio è un altro, riuscire a conquistare il cuore di Yvaine.

