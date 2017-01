Stefano De Martino / News, il ballerino pensa ad Amici prima della separazione definitiva con Belen (oggi 15 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO PENSA AD AMICI IN ATTESA DEL DIVORZIO CON BELEN RODRIGUEZ (OGGI 15 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono vicinissimi all'ultimo atto del loro matrimonio. Il prossimo 24 gennaio, infatti, i due si ritroveranno in tribunale per l'udienza di separazione definitiva. Mentre la bella showigirl si gode la sua nuova storia d'amore con Andrea Iannone, il ballerino invece pensa soltanto alla sua carriera tutto preso dall'esperienza di Amici di Maria De Filippi che come sempre lo vede tra i professionisti. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia non si vedrà prima dell'udienza, dove verrà deciso soprattutto il futuro del figlio Santiago che sta vivendo serenamente questo distacco visto che sia Belen che Stefano non gli fanno mai mancare il calore famigliare. Stefano e Belen devono essere sentiti dal tribunale per la equa divisione della questione economica ed anche per il tempo che entrambi dovranno passare con il figlio. Dopo queste decisioni tornerà il sereno per Stefano De Martino?

