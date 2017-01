THE LAST SHIP 3 / Anticipazioni puntata 15 gennaio 2017: Michener si suicida. Un nuovo Presidente in arrivo

THE LAST SHIP 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, Premium Action trasmetterà due nuovi episodi di The Last Ship 3, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Fuga nel buio" e "Un nuovo Presidente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Tom (Eric Dane) scopre con grande sorpresa che le acque sono dominate da ordigni esplosivi ed ordina la disattivazione del radar. Crede infatti che sia stato il dispositivo ad urtare l'ecosistema delle bombe, ma si chiede che cosa stiano nascondendo. Nel frattempo, la Foster (Marissa Neitling) accetta che un giornalista intervisti sia il Presidente che il Comandante, per evitare che sollevi ulteriormente accuse e polemiche nei loro confronti. Nel frattempo, l'equipaggio inizia a chiedersi perché non sia stato dato l'ordine di evacuazione, dato il rischio che si apprestano a correre. Tom vuole infatti lanciarsi in una missione impossibile, mettendo a rischio non solo la vita di Wolf (Bren Foster), ma anche dell'intera Nathan James. Due gruppi vengono inviati per far esplodere le mine grazie al sonar, ma mentre si trovano in acqua si accorgono della presenza di un siluro. Wolf e Cruz (Ness Bautista) decidono di intercettarlo per evitare che l'onda d'urto provochi l'esplosione del campo minato. Nel frattempo, le condizioni di Slattery (Adam Baldwin) e del resto dell'equipaggio iniziano ad essere sempre più precarie. Una volta scampato il pericolo, la Cooper (Bridget Regan) deve ammettere che Tom ha agito nel migliore dei modi e gli rivela di aver temuto di perderlo, ma solo dopo averlo baciato. Risolto il problema delle mine, Tom guida la Nathan James verso il punto segnalato da Peng, ma scopre che Slattery ed il resto del gruppo si trovano in un'altra isola. Decide di inviare un commando armato nella convinzione di essere nel giusto, mentre Michener (Mark Moses) rilascia l'intervista al giornalista Jacob Barnes (Devon Gummersall), ma solo per capire chi lo sta usando a proprio uso e consumo. Facendo un azzardo, gli concede l'esclusiva per il recupero degli ostaggi. Una volta raggiunto il villaggio, scoprono che Takehaya (Hiroyuki Sanada) se n'è già andato. In realtà il criminale ha nascosto tutti nei sotterranei e minaccia di uccidere uno degli ostaggi se oserà lanciare l'allarme. Kyoko (Ayako Fujitani) tuttavia inizia a stare sempre peggio ed il marito rifiuta che il medico le somministri le cure per la malaria. E' convinto infatti che abbia bisogno solo di una trasfusione, anche se il rischio è quello di perdere sia lei che il bambino. Una volta usciti allo scoperto, i pirati e la squadra di Tom si scontrano ferocemente, fino a che Ray (Adam Irigoyen) non riesce a raggiungere gli alleati. Una volta trovato il gruppo di Takehaya, Tom ed i suoi uomini ingaggiano uno scontro all'ultimo sangue, mentre la Nathan James agisce dalla terraferma grazie all'uso del cannone.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 7 "FUGA NEL BUIO" - Dopo aver salvato tutti i prigionieri e prendendo in ostaggio Takehaya e la moglie, l'equipaggio della Nathan James cercano di guadagnare la fiducia del pirata. Una volta rilevati i sottomarini cinesi, indubbiamente inviati dda Peng, il gruppo fa un tentativo di sfuggire loro. Intanto, Barnes continua la sua indagine su Michener, a causa di un forte sospetto che rischia di diventare realtà.

THE LAST SHIP 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 15 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "UN NUOVO PRESIDENTE" - In seguito al suicidio del Presidente, il vide in carica presta giuramento e contatta Tom per ordinargli di proseguire con la missione. Incontra poi i cittadini, che vorrebbe mettesse in atto dei cambiamenti estremi, ma è Kara ad essere rimessa al suo posto, a causa di un intervento fuori luogo. Nel frattempo, Rios trova alcuni appunti della Scott ed inizia ad analizzare il virus, mentre Chandler cerca il contrabbandiere che potrebbe sapere cosa sta facendo Peng. Una volta individuato il posto, lo trovano però avvolto dalle fiamme. Deducono quindi che il criminale ha voluto mettere a tacere un testimone scomodo. L'unia soluzione è chiedere a Takeyaha, che di contro chiede il rilascio della sua famiglia in cambio delle informazioni in suo possesso. Rios invece farà un'importante scoperta sul virus.

